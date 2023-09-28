بيت الشعر في الفجيرة يحتفي بـ«أمير الشعراء 2007»

المصدر: الفجيرة – البيان

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شهد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة حكومة الفجيرة الإلكترونية، الأمسية الشعرية «أنشودة الجيل» التي نظمها بيت الشعر في الفجيرة التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، مساء أمس، واستضافت الشاعر كريم معتوق «أمير الشعراء 2007» بمرافقة عازفة العود الفنانة شمسة الجسمي، وذلك في قاعة الشهداء بأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بحضور خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية، وشريف العوضي مدير هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والدكتور حمد البقيشي المدير التنفيذي للجمعية، ونخبة من المثقفين ومحبي الشعر بإمارة الفجيرة.

وأكد خالد الظنحاني رئيس الجمعية أهمية الشعر في إثراء الوجدان الإنساني وتقديم المعارف في قوالب إبداعية، مشيراً إلى أن الأمسية تعد إضافة نوعية للحراك الثقافي للجمعية، ومساهمة منها في تعزيز المسيرة الإبداعية بدولة الإمارات، وإمارة الفجيرة على وجه الخصوص، منوهاً إلى أن الأمسية شكلت انطلاقة لافتة للموسم الثقافي لبيت الشعر بالفجيرة.

واستهلت الأمسية بكلمة فاخرة بن داغر البلوشي نائب رئيس الجمعية، التي رحبت فيها بالحضور، مثمنةً الزخم الجماهيري الذي حظيت به أمسية «أنشودة الجيل» من قبل المثقفين والمهتمين بالشعر، وأعربت عن فخر الجمعية باستضافة أمير للشعراء ظل يؤمن بأن الشعر لا بد أن يكون حراً طليقاً يعانق الناس ويُعبر عنهم، وقالت إن الشعر عند كريم معتوق حالة نخبوية تتسيد المشهد الجماهيري والشعبي العربي.

وقدمت بن داغر لمحة تعريفية عن الشاعر الإماراتي القدير كريم معتوق، حيث أشارت إلى أن معتوق يعد أحد أبرز الأسماء الشعرية في المشهد الثقافي العربي، كتب في الصحافة المحلية، وأعد وقدم برامج إذاعية وتلفزيونية. فاز بلقب «أمير الشعراء» في النسخة الأولى للبرنامج عام 2007، وصدر له 19 ديواناً شعرياً وروايتان وكتاب «سيرة ذاتية تشبهني»، ومن أبرز دواوينه: «مناهل» و«طوقتني» و«هذا أنا» و«طفولة» و«حكاية البارحة» و«السامري».

بدأت الأمسية بنغمات العود تنساب بشفافية على يد الفنانة شمسة الجسمي، ثم تصاعدت الألحان، بينما دخل الشاعر معتوق بقصائده الإبداعية المتميزة التي أمتع فيها الحضور.