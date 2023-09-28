«حرة الشارقة للنشر» تستعرض خدماتها في «عمّان للكتاب»

المصدر: الشارقة - البيان

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تشارك «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» في فعاليات الدورة الـ22 من «معرض عمّان الدولي للكتاب»، الذي يقام خلال الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر الجاري، وتقدم من خلال منصتها تعريفًا بخدماتها ومرافقها والتسهيلات اللوجستية والقانونية التي توفرها للمستثمرين في قطاع النشر لتحفيزهم على افتتاح مقراتهم وتوسيع أعمالهم انطلاقًا من الشارقة.

ويعرض وفد المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر ما تتميز به من خدمات وما تمنحه من تراخيص قانونية تصدر في وقت قياسي تؤهل الناشرين والمستثمرين لممارسة أنشطة تجارية متنوعة، إضافة إلى ما تضمه من مساحات تخزين ومكاتب مؤثثة وشركات ومكاتب خدمية تدعم أعمال الناشرين، مثل مكاتب التصميم وشركات الترجمة وخدمات الشحن والشركات المتخصصة في مجال توزيع الكتب ومنتجات الصناعات الإبداعية.

ويقدم وفد مدينة الشارقة للنشر أمام الناشرين الأردنيين والعرب والأجانب المشاركين في المعرض نماذج دور نشر وشركات إنتاج محتوى إبداعي وسعت أعمالها في المدينة واستفادت مما تتيحه من خدمات، حيث استقطبت «المدينة» خلال الفترات الماضية 189 شركة أردنية تمثل دور النشر فيها ما نسبته 43.92 %.

وأوضح منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في هيئة الشارقة للكتاب، مدير مدينة الشارقة للنشر بالإنابة، أن المشاركة في معرض عمّان الدولي للكتاب تأتي في إطار استراتيجية المنطقة الحرة لتعزيز حضورها في المنطقة العربية وجذب المزيد من الناشرين من مختلف البلدان إلى الإمارة.

وقال إن المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تسعى إلى أن تظل الوجهة الأولى للمستثمرين في قطاع النشر من خلال ما تقدمه من خدمات وما توفره من مرافق متكاملة تلبي احتياجاتهم وتسهم في نمو وازدهار هذا القطاع المهم، حيث نجحت في تسريع استخراج تراخيص الأعمال وأتاحت حق التملك بنسبة 100 %، كما سهلت عليهم استقدام العاملين ومنح الإقامات في ظل وجود مكاتب حكومية خدمية داخلها تسهل الإجراءات القانونية وتوفر خدمات مالية معتمدة.