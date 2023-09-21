انطلاق معرض سامية حلبي ضمن سلسلة «علامات فارقة» في متحف الشارقة للفنون

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتحت الشيخة نوار القاسمي، مديرة مؤسسة الشارقة للفنون، مساء أول من أمس، معرضاً للفنانة الفلسطينية الأمريكية سامية حلبي في متحف الشارقة للفنون، وذلك بحضور كل من الشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، وعائشة راشد ديماس مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، والفنانة سامية حلبي والقيمة إيناس ياسين، وعدد من الشخصيات الثقافية وجمهور كبير من متذوقي الفن.

يهدف المعرض، الذي يستمر حتى 7 من يناير 2024 ويقام ضمن سلسلة معارض «علامات فارقة»، إلى تسليط الضوء على الشخصيات الفنية البارزة التي أسهمت في تطوير الفن الحديث في العالم العربي.

ويتضمن المعرض الشامل ما يقارب 200 عمل إبداعي متعدد الأوجه لحلبي، تم إنتاجها على مدار ستة عقود من مسيرتها الفنية، بدءاً من اللوحات التجريدية والأعمال الرقمية إلى الرسومات الوثائقية القوية، والتي تم استعارتها من مجموعات مختلفة محلياً ودولياً، بما في ذلك استوديو سامية حلبي الخاص في نيويورك.

ويمنح المعرض فرصة للجمهور لاستكشاف تجربة سامية حلبي الفنية المميزة والتعرف على الدور الملهم الذي لعبته كفنانة ومناضلة فلسطينية، في تشكيل المشهد الفني العربي المعاصر من خلال عملها النابض بالحياة والإبداع، الذي أتاح لها ترك بصمة قوية في عالم الفن.

ورش

ويتخلل معرض «علامات فارقة» في نسخته الجديدة عدد من الفعاليات والورش الثقافية المتنوعة التي تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، منها جولة بلغة الإشارة تستهدف الأفراد ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى جولات خاصة وبرامج تعليمية مجانية موجهة لطلاب المدارس.

وينظم متحف الشارقة للفنون بالتعاون مع كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة جلسة حوارية تحت عنوان «حوار مع الفنانة سامية حلبي: بحضور قيّمة المعرض إيناس ياسين ومدير الحوار سلطان القاسمي»، وذلك يوم السبت الموافق 23 الجاري.

ومن الفعاليات الشيقة كذلك، تنظم الهيئة ورشة «موسيقى الألوان» المُلهمة التي تستند إلى أعمال سامية حلبي، لتوفر للأطفال من ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً، فرصة لاستكشاف عالم الفن التجريدي والتعبير عن أنفسهم من خلال الألوان والأشكال، فيما تتيح ورشة «خط وفن» للمشاركين من عمر 18 عاماً فمت فوق، مشاهدة لوحة «اللولب الأصفر» للفنانة قبل أن يشرعوا في إبداع لوحاتهم الخاصة، فيما تتيح ورشة «سلسلة الإبداع» لليافعين، بين 13 و17 عاماً، اكتشاف تأثير الطبيعة على لوحات الفنانة سامية حلبي التجريدية.