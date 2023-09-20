«الراوي» يكرم مركز جمعة الماجد

المصدر: دبي – البيان

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كرم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم إمارة الشارقة، يوم أول من أمس الاثنين، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي بجائزة «الشارقة الدولية للتراث الثقافي»، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة والعشرين لملتقى الشارقة الدولي للراوي تحت شعار «حكايات النباتات»، والذي تقام فعالياته بمركز إكسبو الشارقة، ويستمر ثلاثة أيام، بحضور الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، وعدد من كبار المسؤولين والمثقفين والرواة والمهتمين والإعلاميين.

وقد تسلم التكريم نيابة عن معالي جمعة الماجد، رئيس المركز، الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي.

وتعد جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي التي يمنحها معهد الشارقة للتراث من الجوائز الدولية التقديرية ذات المعايير العلمية المقننة، يمنحها المعهد للأفراد أو المجموعات أو المشروعات، وتتمثل غايتها الرئيسة في تقدير الجهود المبذولة في صون التراث الثقافي وحمايته ودراسته وضمان استمراره، وتتوزع على ثلاثة حقول: أفضل ممارسات صون عناصر التراث الثقافي، وأفضل الرواة (الكنوز البشرية الحية)، وأفضل البحوث والدراسات في التراث الثقافي، وتتضمن هذه الحقول تسع فئات، منها ثلاث فئات في كل حقل: محلي، وعربي، ودولي.

وقد فاز المركز في هذه الجائزة عن حقل أفضل الممارسات في صون عناصر التراث الثقافي (الفئة المحلية)، حيث يحتوي المركز على قسم الثقافة الوطنية الذي يعتبر من الأقسام المهمة التي تهتم بتاريخ الإمارات ومنطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى ما يقتنيه من مكتبة تضم مجموعة نادرة من الوثائق والكتب والخرائط التي يستفيد منها عدد كبير من الباحثين والدارسين.