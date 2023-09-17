الإبداع المستدام جوهر معرض «فسبا الشرق الأوسط» في دبي

المصدر: دبي – البيان

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تستضيف مدينة دبي عدداً من المبادرات والمعارض العالمية، التي تتبنى حلول التقنيات الصديقة للبيئة موضوعاً رئيساً في برامجها وأعمالها، وذلك تماشياً مع التوجهات العالمية في هذا المجال، وخططها الهادفة إلى ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للإبداع والاستدامة والتكنولوجيا الخضراء.

ومن بين المعارض المهمة ذات العلاقة، التي تصل دبي العام المقبل، معرض «فسبا الشرق الأوسط»، التي يقيمه اتحاد «فسبا الدولي»، وهو اتحاد لمجتمع الطباعة، يضم 37 جمعية وطنية، تمثل طباعة المنسوجات والطباعة الرقمية ومجتمعات طباعة الشاشة.

وستقام النسخة الأولى من «فسبا الشرق الأوسط» في يناير 2024، في مركز دبي للمعارض، موفراً منصة للابتكار التكنولوجي في الطباعة الرقمية وطباعة الشاشة لسوق المنسوجات واللافتات الإعلانية والاتصالات المرئية.

ووفق موقع «فايبر تو فاشون» الهندي، أضحت الاستدامة ضرورة لتأمين فرص أعمال في المنطقة، وهي تشكل موضوعاً رئيساً في معرض «فيسبا الشرق الأوسط»، حيث بإمكان زواره توقع رؤية حلول تمكّن من الإنتاج الواعي بيئياً، يقدمها عدد من الموردين، الذين يركزون على الاتجاه.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 100 علامة تجارية عالمية، وموزعين عالميين ومحليين، وهؤلاء سيعرضون ابتكارات، ويقدمون محتوى تعليمياً مجانياً، يسعى إلى تنمية الإمكانات في مجال الطباعة الرقمية، بدافع من زيادة التجارة الإلكترونية.

وينقل الموقع عن المدير الإقليمي لـ «فيسبا» في الشرق الأوسط وأفريقيا، باسيل قاسم، قوله «إن الطلب على التخصيص في المنسوجات، فضلاً عن الزيادة في الطباعة حسب الطلب، بسبب اعتماد منصات التجارة الإلكترونية، كلها عوامل تدفع بالمزيد والمزيد من مقدمي خدمات الطباعة، للتفكير في إضافة التكنولوجيا الرقمية، أو الانتقال إليها»، لافتاً في السياق إلى إطلاق منتجات جديدة، تظهر تركيز «فيسبا» المستمر على الابتكار والاستدامة والتعاون خلال المعرض.

من جهته، قال المدير العام في شركة «أدز»، هاري جوزيف: «تعمل الأحداث والمؤتمرات والمعارض الدولية، على زيادة الطلب على اللافتات ومواد العلامات التجارية المتعلقة بالأحداث، كما أن التحضر والتنمية في العديد من مدن المنطقة، يولد حاجة مستمرة للإعلانات الخارجية، ولافتات تحديد الطريق والمطبوعات كبيرة الحجم».

وعن الاستدامة، قال مدير التسويق الرقمي في شركة «بلو راين»، أمير أشرف: «إن شركته لاحظت تركيزاً متزايداً على الاستدامة، ما يعكس التحول نحو المواد الصديقة للبيئة، والتجارب المرئية الجذابة في صناعات الطباعة واللافتات المتخصصة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتماشياً مع هذا التركيز، سيضم عرض المواد في المعرض، وفق الموقع، محتوى تعليمياً، ونصائح عملية للطابعات التي تسعى إلى جعل أعمالها أكثر استدامة.