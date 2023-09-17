ثقافة الشارقة تختتم فعاليات مهرجان الأدب الموريتاني في نواكشوط

المصدر: نواكشوط - وام

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اختتم مهرجان الأدب الموريتاني مساء أول من أمس فعالياته التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ونظمتها دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، ومع البرلمان في موريتانيا.

وجاء المهرجان بمناسبة اختيار نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2023 وتضمن أربعة محاور رئيسية ناقشت مراحل تطور السرد الموريتاني وراهن القصة الموريتانية والرواية الموريتانية من التأسيس إلى المشهد المعاصر والسرديات الغائبة في الرواية الموريتانية، كما شمل ندوة نقدية بعنوان «الشعر الموريتاني بين الأصالة والتجديد» بالإضافة إلى جلستين شعريتين بمشاركة أكثر من 40 مبدعاً ومبدعة موريتانيين.

حضر حفل الاختتام الذي أقيم في بيت الشعر في نواكشوط، عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، إلى جانب عدد كبير من مثقفين وأدباء موريتانيين وعرب وأساتذة جامعات ومعاهد وطلاب ومحبي السرد والشعر العربي.

وقال عبدالله العويس: سعادتنا كبيرة بانعقاد هذا المهرجان وبتجمع أدباء ونقاد وأكاديميين موريتانيين في محفل، حيث يحرص صاحب السمو حاكم الشارقة على أن يكون للإمارات وللشارقة حضور فاعل في هذه الفعاليات الثقافية المميزة احتفاءً باختيار نواكشوط عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي للعام 2023 والذي يعكس أيضاً أهمية التعاون المشترك مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة ومع البرلمان الموريتاني.

وأضاف: «لقد عزز المهرجان من توضيح المشهد للقارئ حول تاريخ الرواية والقصة القصيرة الموريتانية، لذلك نحن اليوم أمام صورة واضحة للسرد في بلاد «شنقيط»، كما نقف أمام طموح كبير نجده في الشباب الموريتاني وعزمه على خوض غمار الإبداع إن كان في السرد أم في الشعر وقد شهدنا على مدى أيام أجواء ثقافية مميزة».

وقال د. الشيخ سيدي عبدالله الأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والبرلمان الموريتاني في كلمته إن العلاقة بين الثقافتين الموريتانية والإماراتية ضاربة في التاريخ؛ وهما يؤسسان لعلاقة علمية مشهودة، ولا أدل على ذلك من دور الشارقة في دعم الجهود الثقافية في نواكشوط وكل الدول العربية، مثمناً دعم ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة في هذا الجانب.

وأكد مثقفون موريتانيون مشاركون في المهرجان أن الشارقة تقوم بدور كبير لنهضة الثقافة العربية.. مشيرين إلى أن العقود الأخيرة كان لها حضور ثقافي مميز في كل الدول العربية ولعل أبرزها بيوت الشعر.