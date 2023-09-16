جمع المخطوطات.. محاضرة في مركز جمعة الماجد

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نظَّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الخميس، محاضرة عن بعد بعنوان «جمع المخطوطات العربية في القرن 11هـ/ 17م في ضوء مكاتبات المستشرقين مع مثقفي الشام وحلب»، قدَّمتها الدكتورة رشا الخطيب، الأستاذة المساعدة في جامعة فيلادلفيا بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وعَرَضَت الدكتورة رشا في المحاضرة جوانب غير معروفة من تاريخ جمع المخطوطات العربية في القرن 11هـ / ١٧م، في ضوء ما تكشفه مكاتبات بعض المستشرقين مع بعض مثقفي الشام وحلب في تلك الفترة؛ إذ تتيح هذه المكاتبات أو الرسائل المتبادلة بين أولئك المستشرقين وبعض مثقفي الشام وحلب تفصيلات جديدة تخصُّ جمع المخطوطات العربية من بلادنا ونقلها في ما بعد إلى أوروبا، وتقدِّم دليلاً على التواصل المعرفي بين الشرق والغرب في العصور المتأخرة ما قبل الحديثة. وقد شهدت المحاضرة تفاعلاً من قبل الجمهور عبر طرحهم العديد من الأسئلة على الدكتورة رشا التي أجابت عنها جميعاً، كما شكر المركز في نهاية المحاضرة الدكتورة رشا الخطيب على تقديمها المتميز. (دبي – البيان)