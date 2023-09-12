التلال للأزياء تتألق في معرض العروس الخليجي 2023 مع تشكيلة زفاف فاخرة

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يسر شركة التلال للأزياء أن تعلن عن مشاركتها الفخرية كراعي بلاتيني في معرض العروس الخليجي 2023، الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 وحتى 17 من شهر سبتمبر 2023م والذي يقام برعاية كريمة من سمو الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

يعد معرض العروس الخليجي واحدًا من أبرز الفعاليات في عالم أزياء الزفاف والإكسسوارات الراقية في المنطقة، ويجذب آلاف الزوار من جميع أنحاء العالم، وبما أن شركة التلال للأزياء تعتبر علامات تجارية رائدة في مجال الأزياء الرجالية، فإن مشاركتها كراعي بلاتيني في هذا الحدث الهام ليست مفاجأة.

تأتي مشاركة شركة التلال للأزياء هذا العام برؤية استثنائية، حيث ستُعرض مجموعة فاخرة من الأزياء العربية على منصة العرض خلال المعرض والتي تجمع بين الأصالة العربية العريقة مع الأناقة العصرية، تبدأ العروض في يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر في تمام الساعة السادسة مساءً سيتم تقديم عرض الأزياء الأول بعنوان "لحظات لا تنسى" وهي مجموعة مختارة من أزياء الزفاف للعريس الخليجي والتي تحمل في طياتها الرقي والأناقة، في تمام الساعة السابعة سيتم تقديم عرض أزياء لأول مرة في المنطقة والذي يحمل اسم "الشموخ" وهو أول عرض أزياء مخصص للبشت العربي في المنطقة.

وفي تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر سيتم تقديم عرض أزياء مبتكر باسم "الشفق" والتي تتضمن أزياء الشتاء الأنيقة مستوحاة من غروب شمس الخليج العربي بالإضافة إلى عرض أزياء "اللاحدود" المستوحاة من الفضاء تكريماً لمهمة الإمارات الفضائية ولرائد الفضاء سلطان النيادي في تمام الساعة السابعة مساءً.

وسيتم استقبال الزوار الكرام في الجناح الخاص للتلال الذي تم تصميمه بعناية فائقة ليكون مكانًا مثالياً لاستعراض أحدث صيحات الموضة والاستمتاع بقضاء وقت ممتع في اكتشاف أحدث اتجاهات الموضة الرجالية فريق خبراء التصميم لدينا سيكون في الجناح لتقديم المعلومات والمشورات المناسبة، ولدينا مجموعة رائعة من الغتر، العقل، الشماغ، والنعال العربية بالإضافة إلى مجموعة فاخرة من عطور CARLO الشهيرة.

بهذه المناسبة، صرح السيد عبدالسلام حسن المدير العام لشركة التلال قائلاً: "يشرفنا أن نكون جزءًا من معرض العروس الخليجي الرائع مرة أخرى، إن مشاركتنا كراعي بلاتيني تعكس التزامنا بتقديم أفضل ما لدينا في عالم الأزياء الرجالية وتلبية توقعات عملاءنا المميزين".

من جانبه، أعرب السيد بشر الدين شرقي مدير معرض الشركة عن سعادته معتبراً المعرض فرصة مثالية لعرض تصاميمنا الجديدة وقال: سيكون لدينا جناح خاص لشركة التلال حيث ستتاح الفرصة للزوار للتفاعل مع تصاميمهم واستشارة خبرائهم خلال المعرض.

وأضاف نحن واثقون من أن مشاركتنا ستكون إضافة قيمة لهذا الحدث وستجعله تجربة فريدة للزوار لاكتشاف تصاميم مميزة والتعرف على أحدث اتجاهات الموضة.

مع هذه المشاركة الرائدة يتطلع الجميع إلى مشاهدة مجموعة التلال للأزياء والاستمتاع بعرض أزياء الراقية على منصة العرض في معرض العروس الخليجي 2023م.

ولذا تدعو الشركة الجميع لمشاهدة عروض الأزياء ولزيارة جناح التلال للأزياء في معرض العروس الخليجي 2023 واكتشاف أحدث صيحات الموضة العربية.

الموقع الإلكتروني: https://altelal.com/

أحمـــد عبد الكريم مــديــر التسـويــق التـــــلال للأزيــــاء 0545255604