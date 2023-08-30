«الشيخ الأبيض» في عرض مسرحي عماني جديد

المصدر: صلالة ـ البيان

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عرضت مساء الثلاثاء، في إطار موسم خريف صلالة الذي تنظمه وزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان، مسرحية «سدرة الشيخ»، المستلهمة من رواية «الشيخ الأبيض» التي كتبها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك بحضور عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة وأحمد بورحيمه مدير إدارة المسرح، وعدد من المسؤولين في محافظة ظفار وجمهور كبير توافد لحضور عرض المسرحية في صلالة.

قدمت المسرحية على مسرح «أوبار»، وهي من إعداد وإخراج الفنان عماد الشنفري وقدمتها فرقة صلالة للفنون، بمزيج من الحلول الأدائية والبصرية تعيد المسرحية العمانية سرد رواية «الشيخ الأبيض» التي بنى صاحب السمو حاكم الشارقة حبكتها على واقعة حقيقية جرت أحداثها في بداية القرن التاسع عشر، وتتعلق بصبي أمريكي يدعى جوهانس بول، جاء بصفته واحداً من طاقم سفينة تجارية تدعى «إيسيكس» إلى الجزيرة العربية، ونجا من معركة ضارية راح ضحيتها ربان السفينة وبحارتها، وحظي بالأمان والرعاية في بيت محمد بن عقيل في ظفار، حيث تشرب ثقافة المنطقة وصار شخصاً بارزاً يحمل اسم «عبدالله بن محمد»، ويلقب بـ«الشيخ الأبيض».

وفازت مسرحية «سدرة الشيخ» بجائزتين في التمثيل والمؤثرات الصوتية حين قدمت في فبراير الماضي في إطار الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، وقد قدمت المسرحية بعد أن أجرى مخرجها بعض الإضافات تفاعلاً مع ملاحظات صاحب السمو حاكم الشارقة على العرض السابق، حيث بدت النسخة الجديدة أكثر كثافة في مادتها الحوارية، وأقرب إلى جماليات وفنون البيئة البحرية والشعبية مما أضاف إليها الفرجة المسرحية، وإلى السياق التاريخي الذي شكله صاحب السمو حاكم الشارقة للحكاية مستنداً إلى مجموعة واسعة من المصادر، ومن خلال معاينته لجغرافية الأحداث التي جرت، حيث زار سموه بلدة سيلم في الولايات المتحدة، واطلع على ما في متاحفها ومراكزها التوثيقية، قبل أن ينتقل إلى الشرق باحثاً عن أحفاد جوهانس في ظفار.

هذا، وبعد نهاية العرض أشاد مروان بن تركي آل سعيد بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة في دعم الثقافة العربية وقال: سعدنا بالعرض المسرحي المقتبس من رواية الشيخ الأبيض وحرص صاحب السمو حاكم الشارقة على عرضه في سلطنة عمان وبالتزامن مع خريف صلالة بعد أن عرض للمرة الأولى في الشارقة، مشيداً بالعلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان.

كما عبر د. عماد الشنفري عن اعتزازه بتقديم المسرحية مشيداً بالإضافات الفنية والإخراجية التي وجه بها صاحب السمو حاكم الشارقة وقال: إن المسرح العربي يشهد نهضة لافتة وحراكاً مسرحياً واسعاً على المستوى المحلي في الإمارات والخليجي والعربي بفضل الرعاية والدعم الذي يوليهما سموه للمسرح، وأضاف، لقد كان لإمارة الشارقة الدور البارز في دعم الحركة المسرحية بالوطن العربي ومنطقة الخليج، تمد يد العطاء لكل أبنائها الفنانين وتقف خلفهم ولم يكن يوم المسرحي العماني إلا توأماً لأخيه المسرحي الإماراتي في أخذ فرصته على خشبة المسرح في شارقة الخير.

شارك بالتمثيل في العرض: جهاد اليافعي، ومحمد العجمي، وعبدالملك الشيزاوي، وهشام صالح، وأمل النويريَّة، وعيسى عجزون، وعبدالله جحنون الحضري، وقابوس الشنفري، ووليد شعبان، وعبدالله فتحي، وهيثم سعد، وأنور الشحري، وأحمد حيدر، وأمين يحيى، وهيثم سويلم، وأمين عوض، ويوسف آل جميل، ومؤيد باروت.