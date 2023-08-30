أنشطة وعروض كبرى في أسبوع «مفاجآت صيف دبي» الختامي

المصدر: دبي - البيان

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تواصل الدورة السادسة والعشرون من «مفاجآت صيف دبي» تقديم العديد من الأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية الهائلة، فيما ستكون التجربة أكثر تميزاً في الأسبوع الأخير للمفاجآت.

وقدمت «مفاجآت صيف دبي» الآلاف من عروض التسوق والإقامات الفندقية والتخفيضات والعروض الخاصة على الوجهات السياحية العائلية في جميع أنحاء دبي منذ 29 يونيو الماضي، والآن هناك فرصة أخيرة للمشاركة في سحوبات الجوائز المتبقية. لقد تم بالفعل توزيع هدايا بقيمة آلاف الدراهم على عدد كبير من الفائزين، ولا تزال الفرص متاحة للفوز بجوائز قيمة مع «مفاجآت صيف دبي».

لم يتبق سوى أيام معدودة قبل أن يسدل الستار على فعاليات مفاجآت صيف دبي في 3 سبتمبر، وتدعو مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للاستمتاع بأمتع اللحظات التي لا تنسى من «مفاجآت صيف دبي» لهذا العام، من خلال سلسلة من الفعاليات والعروض الترفيهية الرائعة التي لا تفوت، بالإضافة إلى عطلة نهاية الأسبوع الختامية التي لا مثيل لها.

كانت الأسابيع التسعة الماضية رحلة تميزت بالعروض الحية الرائعة والعروض الاستثنائية والتجارب العائلية التي لا تنسى، حيث رسمت البسمة على وجوه الجميع في كل مكان. ندعوكم للاستمتاع بالأجواء الممتعة وتحقيق أقصى استفادة من الأيام المتبقية من «مفاجآت صيف دبي»، في مدينة مميزة حازت على لقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع «تريب أدفايزر» للعام الثاني على التوالي.

حفلات وفعاليات رائعة

تعد الفعاليات الختامية لـ«مفاجآت صيف دبي» جزءاً أساسياً من الأجندة الصيفية لأكثر من ربع قرن، وسيكون الجمهور على موعد مع حفلات رائعة مع اختتام مفاجآت صيف دبي في الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر. فهناك فرصة أخيرة للاستفادة من المزيد من صفقات الصيف والفوز ببعض الجوائز الرائعة.

ومن بين الأسماء الشهيرة التي ستتواجد في سلسلة حفلات «بيت ذا هيت» (Beat the Heat) في عطلة الأسبوع الختامية الفرقة المصرية «مسار إجباري»، والمغني الفلسطيني «بيغ سام»، ذاك الثنائي الرائع الذي يمزج سحر الموسيقى الشرقية بالديسكو والفانك. حيث سيقام الحفل على مسرح «ذا أجندا» في 1 سبتمبر، بينما تعود نجمة كوميديا الستاند أب جوان ماكنالي إلى دبي لإحياء حفل حصري لليلة واحدة على المسرح نفسه في 2 سبتمبر.

وينطلق نجم بوليوود، فرحان أختر، إلى مسرح «كوكاكولا أرينا» في 1 سبتمبر لإحياء أول حفل موسيقي له في دبي. فاستعدوا للاستمتاع بحفل نجم الأفرو بوب دافيدو على المسرح نفسه في 2 سبتمبر.

يصل نجم «الأفرو بوب» دافيدو إلى دبي في 2 سبتمبر ضمن جولته العالمية «خارج الزمن». يستعد دافيدو، الذي بثت أعماله أكثر من ملياري مرة في جميع أنحاء العالم واشتهر بوضعه الموسيقى الخاصة بكأس العالم 2022، لإحياء حفله المباشر على مسرح «كوكاكولا أرينا». يمكنكم حجز التذاكر عبر موقع Platinumlist بأسعار تبدأ من 175 درهماً والاستماع إلى أغاني هذا الفنان العالمي في حفل مباشر.

لا تفوتوا فرصة حضور المسرحية الكويتية «الغرفة 13». يمكنكم شراء تذاكركم على Visit Dubai ابتداءً من 200 درهم، والتي ستعرض في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي في 1 و 2 سبتمبر. تقع أحداث هذه المسرحية الكوميدية الاجتماعية على خلفية غرفة فندق صغيرة، وتروي لنا مغامرات زوجين حديثي الزواج.

ليختتم الموسم فعالياته بأمسية رائعة مع الفنان والمطرب وكاتب الأغاني الشهير الحائز على العديد من الجوائز، جاه خليب على مسرح «كوكاكولا أرينا» في 3 سبتمبر.

التخفيضات النهائية

ستحفز التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي من 1 حتى 3 سبتمبر المتسوقين للبحث عن الصفقات والعروض الترويجية والأنشطة المتوفرة في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك تخفيضات تصل إلى 90% على كل شيء، بدءاً من أحدث الأزياء العصرية ومنتجات أسلوب الحياة وملابس الأطفال والكثير من المنتجات الأخرى.

ستشمل التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي دور الأزياء الشهيرة والعلامات التجارية العالمية المشاركة، حيث ستقدم تخفيضات خاصة إضافية لمرة واحدة على بعض خطوط الأزياء والإكسسوارات الأكثر شهرة، ذلك بالإضافة إلى التخفيضات على عروض العودة إلى المدارس، والأدوات الكهربائية، والمفروشات، وغيرها الكثير.

وتقدم أفضل مراكز التسوق في المدينة خلال الأيام القليلة الأخيرة من العطلة الصيفية فرصة للعائلات للاستمتاع بمجموعة كبيرة من الأنشطة والعروض الترفيهية.

عند التسوق بقيمة 1000 درهم أو أكثر في أي متجر في دبي فستيفال سيتي مول ضمن التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي، سيحصل 3 فائزين محظوظين على بطاقة هدايا من دبي فستيفال سيتي مول بقيمة 10.000 درهم للبطاقة. وعلى المتسوقين إبراز إيصالات الشراء لدى مكتب الاستعلامات ليدخلوا السحب.

مليونير شير

أنفق 300 درهم أو أكثر واستخدم محفظة «شير» (SHARE) أو امسح إيصالات الشراء الخاصة بك إلكترونياً من خلال التطبيق للحصول على فرصة لتصبح واحداً من خمسة فائزين بمليون نقطة شير بقيمة 100.000 درهم مع عرض «مليونير شير» خلال مفاجآت صيف دبي.

يتوفر هذا العرض في مراكز ماجد الفطيم: مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر الشندغة. كل ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق SHARE من متجر Google Play أو متجر Apple Store.

عرض «صيف لا ينسى مع بلو» (Unforgettable Summer with Blue)

للحصول على فرصة إضافية للفوز بمزيد من الجوائز، يمكنكم المشاركة في عرض «صيف لا ينسى مع بلو»، من خلال التسوق بقيمة 300 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول والدخول في السحب الأسبوعي الأخير للحصول على فرصة لربح مليون نقطة مكافآت «بلو»، وذلك حتى 3 سبتمبر. كما تتوفر الكثير من فرص الفوز في اللحظة الأخيرة مع «بلو»، بدءاً من عروض الاسترداد النقدي وحتى فرصة الفوز برحلات مستوحاة من عالم ديزني إلى لندن أو كاليفورنيا أو لابلاند.

هذا هو الوقت المثالي لتحويل مشترياتكم اليومية إلى فرصة للفوز بعطلة عائلية لا تتكرر من خلال التسوق في الأيام القليلة الأخيرة من عروض التجزئة لمفاجآت صيف دبي.

عرض «وفر أكثر عند التسوق أكثر»

احصلوا على عروض مذهلة مع العرض الترويجي العرض الترويجي «وفر أكثر عند التسوق أكثر» هذا الصيف. للاستفادة من هذه العروض التي لا تفوت، يمكنكم زيارة متاجر 1915 من صديقي وأولاده في أفضل وجهات التسوق في جميع أنحاء المدينة، مثل برجمان ودبي مارينا مول ودبي مول وسيتي سنتر مردف، بالإضافة إلى بوتيك ساعات جيس في مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وبرجمان.

مدهش ودانة

مع اقتراب «مفاجآت صيف دبي» من نهايتها، تعتبر الدورة السادسة والعشرين فرصة ذهبية للالتقاء بالشخصيتين المحبوبتين مدهش ودانة، حيث يقدم لكم التعاون بين مدهش ودانة وعلامة «إنجلوت» مجموعة من منتجات مستحضرات التجميل المستوحاة من الثنائي المحبوب. وتعد هذه المجموعة طريقة مرحة لتجسيد روح دانة المبهجة، سواء من خلال ظلال العيون النابضة بالحياة التي تعكس شخصية مدهش الملونة أو طلاء الشفاه المستوحى من رشاقة دانة.

ومن خلال هذا التعاون، تضيف «إنجلوت» لمسة من التخصيص إلى تجربتكم، حيث تأتي كل عملية شراء من متاجر «إنجلوت» في دبي حتى 3 سبتمبر بلمسة فريدة من نوعها، فيمكن لكل متسوق الحصول على منتج خاص مميز يعكس شخصيته، وسيحصل على هذا المنتج في اليوم الأخير من مفاجآت صيف دبي، مما يضمن عيش تجربة تبقى ذكرياتها في أذهاننا إلى الأبد.

ولا تفوتوا الفرصة الأخيرة لمشاهدة التعاون بين مدهش ودانة والسنافر المحبوبين، فقد تم تزيين حلبة التزلج على الجليد في دبي مول بلوحات إعلانية ثلاثية الأبعاد تصور هذا التعاون المرح حتى 3 سبتمبر. كما يمكنكم التقاط صورة لهذه الرحلة المبهجة وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي مع وسم @mymodesh و @celebratedubai للحصول على فرصة للفوز بجوائز قيمة.

ويمكن الاستمتاع خلال مفاجآت صيف دبي بموسم صيفي حافل بالمفاجآت الرائعة والفعاليات الترفيهية، وعروض التجزئة، وكذلك المأكولات اللذيذة، والتي تستمر حتى 3 سبتمبر 2023.

تلقى «مفاجآت صيف دبي» دعماً من الراعي الرئيسي بطاقة ماستركارد راك بنك وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، و«السيف»، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، وبلوواترز، وسيتي ووك، وطيران الإمارات، وإينوك، واتصالات، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، «سيتي سنتر مردف»، «سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، «نخيل مول»، «سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، وذا أوتلت فيليدج.