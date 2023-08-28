مطربة الـ90 مليون مشترك على اليوتيوب تغني في دبي

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

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تستعد المطربة ومؤلّفة الأغاني الهولندية "أمنية" للمشاركة في حفلات موسم صيف دبي، وحقّقت الفنّانة متعدّدة المواهب "أمنية" شهرة واسعة عام 2016، ولا يزال اسمها لامعًا في مجال الموسيقى، وحققت أغنيتها مع فريق فرقة Black Pink الموسيقية النسائية التي يتابعها 90 مليون مشاهد على يوتيوب.

فعلاوةً على موهبة التلحين، ألّفت الأغاني لأهمّ الفنّانين ومنهم Afro «Jack» و«Martin Garrix» وRita Ora وJane Zhang وNitZiu.

وتصدّرت "أمنية" شاشات التلفزيون المحلية في هولندا، حيث غنّت في فرق الكورال لأهمّ الفنّانين، كما شاركت في العديد من البرامج التلفزيونية الناجحة، مثل برنامج "ذا فويس" بنسخته الهولندية وبرنامج Holland’s Got Talent. وبعدما حقّقت النجومية في بلدها الأمّ، تعتزم اليوم تحقيق محطّة جديدة في مسيرتها المهنية وإبهار الجماهير بدبي بموهبتها المميّزة.

يستمرّ مشوار "أمنية" المكلّل بالنجاح اليوم مع تعاقدها مع "كيوز بار أند لاونج" لشهرَين، حيث ستُبهر الضيوف بصوتها الدافئ وأدائها الرائع على المسرح لأغاني الآر أند بي والجاز.

وفاز "كيوز بار أند لاونج" بجائزة "أفضل استراحة للعروض الموسيقية الحية"، ويُشار إلى أنّه كان صاحب العرض الأوّل للفنّان الأسطورة "كوينسي جونز"، الحائز على 28 جائزة غرامي خلال مسيرته المهنية، وهو شخصيًا يختار الفنّانين الصاعدين لإحياء السهرات في "كيوز بار أند لاونج."