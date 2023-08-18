جوجل للفنون والثقافة: 7 تحف معمارية في دبي لا تُفوت

المصدر: دبي - البيان

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نشر موقع جوجل للفنون والثقافة تقريراً عن تحف ونماذج معمارية فريدة في دبي، متحدثاً عن روعة التصميم ودقة التفاصيل، إضافة لتفرد الأشكال المعمارية لـ7 نماذج اعتبرها معالم تستحق الزيارة والتأمل.

وعرض الموقع التحف السبع بالترتيب ليبدأها بمتحف المستقبل، والذي قال عنه" تحفة هندسية جديدة تضاف إلى معالم دبي. يتفرّد المتحف ببناء حلقيّ الشكل، تكسوه واجهة من ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ تغطي 30000 متر مربع من المساحة المخصصة لعرض الابتكارات التكنولوجية للإمارة في مختلف الصناعات. ويمْثُل هذا المتحف كرمز لمستقبل الإمارات وكآلية للاكتشاف والابتكار تنتقل بالبلاد نحو المستقبل.

وانتقل التقرير إلى التحفة المعمارية الثانية وهي برج كيان في المارينا، وكتب عنه جوجل للفنون والثقافة: "يُعتبر برج كيان مَعلماً رائعاً يطل على البحر والمرسى (المارينا)، ويمتاز بتصميم فريد يضمن أن تتمتع كل شقة بإطلالات رائعة، حيث يلتف البرج بشكل لولبي بمقدار 90 درجة من قاعدته حتى قمته إذ ينحرف كل طابق بمقدار 1.2 درجة عن الطابق الذي يسبقه".

البحث عن اللؤلؤ

أما ثالث التحف المعمارية في دبي وفقا للموقع فكان مبنى بن غاطي بيرلز، والذي يقع في واحة دبي للسيليكون، عارضاً الرؤية وراء تصميم المبنى تقديراً لتاريخ دبي في الغوص بحثاً عن اللؤلؤ، وجاء في التقرير: "تم بناء واجهات المبنى لتحاكي أصداف اللؤلؤ، مع اعتماد لونين فقط للطلاء إلى جانب التكوينات الهندسية المتغايرة التي لا تظهر بنفس الطريقة مرتين في الصور".

وتطرق جوجل للفنون والثقافة إلى برج العرب، الذي اعتبره التحفة المعمارية الرابعة، وهو الذي يعد أحد أهم أيقونات دبي عالمياً، وشُيد في أواخر التسعينيات، واستغرق بناء الجزيرة والهيكل الأيقوني الشبيه بالشراع، فترةَ 5 سنوات، ويرتفع مهبط الحوّامات في البرج مسافة 210 متراً عن الأرض.

برج خليفة

وبالحديث عن التحف المعمارية أكد الموقع على أهمية برج خليفة كأيقونة عالمية تميز دبي، وهو الصرح العملاق الذي وصفه بأنه "لا يحتاج إلى تعريف"، و يصل ارتفاع برج خليفة إلى 2716 قدماً.

وأضاف جوجل للفنون والثقافة: "لو وضعت القضبان الحديدية المستخدمة في تسليح البرج بجانب بعضها لامتدت لمسافة تعادل ربع محيط الكرة الأرضية".

ويمكن مشاهدة قمّة البرج عن بُعد 95 كم ويضم منصّة مراقبة فريدة تقع في الطابق 124.

ووصف الموقع برج "ذا أوبوس" الواقع في منطقة الخليج التجاري بـ«الاستثنائي»، وهو المصمم كمكعب ضخم به ثقب غير منتظم الشكل يندفع من صميمه، على الرغم من أنه في الواقع مبنيَان توأمان متصلان.

ويعد "ذا أوبوس" الفندق الأول والوحيد الذي وضعتْ كِلا تصميماته الداخلية والخارجية المهندسةُ المعمارية المبدعة الراحلة زها حديد.

الجبن السويسري

وعرض الموقع أيضا التحفة السابعة برج O-14 في منطقة الخليج التجاري أيضاً، والذي وصفه تحبُّباً بمبنى الجبن السويسري، بسبب جدار هيكله الخارجي السميك المكون من 1300 حفرة والتي تحجب عنه الحرارة المباشرة ووهج الشمس، استقي البرج تصميمه من مبادئ العمارة الإماراتية التقليدية التي تعتمد هذا النظام الطبيعي للتبريد.