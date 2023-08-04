هبة مجدي تحذر من سلسلة مطاعم شهيرة بعد إصابتها بالتسمم

المصدر: سلوى الذيباني

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نشرت الفنانة المصرية هبة مجدي صورة لها وابنتها دهب على خاصية الأستوري في حسابها على إنستغرام، وهما ترقدان على سريرين في المستشفى.



وحذرت هبة من تناول الطعام في سلسلة مطاعم عالمية شهيرة، حيث تعرضت هي وابنتها لأزمة صحية، بسبب سوء الوجبة.



وعبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كتب زوجها المغني المصري محمد محسن أن زوجته هبة مجدي وابنته ذهب تعرضتا للتسمم بعد تناولها الوجبة. وطمأن متابعيه بخروجها سليمتين من المستشفى.



وشاركت هبة بدور مميز في الجزء الثالث من مسلسل «المداح» الذي عرض في شهر رمضان، بمشاركة الفنان حمادة هلال، والفنانة رانيا فريد شوقي.