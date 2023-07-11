افتتاح الدورة الصيفية لجمعية التراث العمراني

المصدر: دبي ـــ وام

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افتتحت الدورة الصيفية التي تنظمها جمعية التراث العمراني في الدولة بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة والفنون، وذلك في حي الفهيدي التاريخي، مواكبة لفعاليات عام الاستدامة.

افتتح المهندس رشاد محمد بوخش، رئيس جمعية التراث العمراني في الدولة الدورة بحضور المهندس أحمد محمود آل حرم نائب رئيس الجمعية، وعدد من موظفي هيئة دبي للثقافة والفنون والطلبة المشاركين في الدورة،منوهاً بأهمية عقد مثل هذه الدورات التدريبية لاستغلال وقت الشباب فيما ينفعهم.

وقدم المهندس رشاد بوخش محاضرة عن التراث العمراني في الإمارات، وأهمية الحفاظ على التراث، وتطرق إلى عرض أهم المواقع الأثرية والتاريخية في إمارات الدولة .

والتي تبلغ حوالي 4200 موقع، وذكر أنواع المباني التاريخية من دفاعية وسكنية وتعليمية وتجارية، كما تم التطرق إلى مواد البناء التقليدية وأجزاء المبنى القديم، وأهم المتاحف التراثية في الدولة، والتعريف بجمعية التراث العمراني وأهدافها ونشاطاتها.

ومن ثم قام المشاركون بجولة ميدانية في حي الفهيدي التاريخي وزيارة لمتحف العملات وسور دبي القديم ومتحف البيت الإماراتي اطلعوا فيها على أهم عناصر البيت التقليدي حيث المجلس والحوش وغرفة العروس.

وفي نهاية برنامج اليوم الأول تم عقد مسابقة تراثية بين المجموعات المشاركة، في جو من المرح والثقافة والتراث.

ويستمر البرنامج التدريبي في يومه الثاني بزيارة لمكتبة محمد بن راشد آل مكتوم يطلع فيها المشاركون على أقسام المكتبة وخدماته، وتقديم محاضرة بعنوان «كيف تخطط لمستقبلك» لتأهيل الطلبة لكيفية التخطيط لمستقبلهم المهني بأسلوب تقني حديث.