«الذكاء الاصطناعي» يربك فضاءات الإبداع في هوليوود

المصدر: لوس أنجليس- أ ف ب

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لا تزال عوالم الذكاء الاصطناعي، وما أفرزته من تأثيرات على التمثيل وكتابة الأعمال، تربك فضاءات الإبداع والعمل في هوليوود، حيث تستمر المفاوضات والإضرابات الاحتجاجية من قبل الفنانين، وربما أن موافقة نقابة الفنانين الأمريكية المسماة «سكرين آكتورز غيلد»، التي تنوب عن 160 ألف ممثل، في اللحظة الأخيرة، أول من أمس، على تمديد المفاوضات مع الاستوديوهات الهوليوودية إلى 12 الشهر الحالي، متجنبة بالتالي اللجوء إلى الإضراب في الوقت الراهن، تبدو مهلة بسيطة تسبق الانفجار.



وأوضحت النقابة في بيان أن المفاوضات الجماعية، التي تتولاها «سكرين آكتورز غيلد» عن 160 ألف ممثل انتهت في منتصف الليل بتوقيت لوس أنجليس (07,00 بتوقيت غرينتش من يوم السبت)، لكنها مُدِدَت إلى منتصف ليل 12 يوليو.



وأشارت كذلك إلى أن الحظر الإعلامي على المفاوضات يبقى ساري المفعول حتى ذلك التاريخ.



وبدأت «سكرين آكتورز غيلد» مفاوضات طويلة مع شركات مثل نتفليكس وديزني، ولكن مع اقتراب المهلة النهائية، التي كانت محددة عند منتصف الليل، أعلن كلا الجانبين أنهما سيواصلان التفاوض.



وكانت الأوساط السينمائية والتلفزيونية تخشى أن يحذو الممثلون حذو كتّاب السيناريو، الذين يواصلون إضرابهم، ما قد يؤدي إلى حركة احتجاجية مزدوجة هي الأولى من نوعها في هوليوود منذ العام 1960، توجه إلى القطاع ضربة قاصمة.



وكان أعضاء النقابة من نجوم وممثلين عاديين وافقوا سلفاً على تنفيذ تحرك، في حال لم يتمكن الطرفان المتفاوضان من التوصل إلى اتفاق.



وعلى غرار كتاب السيناريو يطالب الممثلون بالحصول على أجور أفضل تتيح لهم مواجهة التضخم، وبضمانات حيال إمكان تأثر عملهم باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي، وتحديداً في ما يتعلق باستنساخ الصوت.

ويحتج الممثلون خصوصاً على انخفاض الأجور، التي يتلقونها عن كل إعادة عرض فيلم أو مسلسل لهم ،عبر منصات البث التدفقي.



وهذه المبالغ تكون كبيرة عند إعادة بث عمل ما تلفزيونياً، لأنّها تستند إلى النظام الإعلاني المعتمد، إلا أنها تكون منخفضة جداً عندما يتعلق الأمر بإعادة عرض العمل عبر منصات البث التدفقي، التي لا تقدّم أرقاماً عن عدد المشاهدات.



وقال الممثل شون لانغ، الذي يتولى أدواراً صغيرة في مسلسلات على غرار «ذي ترمينال ليست»: إن هذا النوع من المداخيل «هو مصدر رزق (الممثلين) بين مشروع وآخر»، مشيراً إلى أنه يوفّر لهم المصاريف اليومية، ويؤّمن نفقات الدراسة للأبناء.



وفي حال لجأ الممثلون إلى الإضراب لن تقتصر التبعات على وقف الإنتاجات القائمة على نصوص اكتملت أصلاً قبل مايو، بل بإمكانهم وقف الترويج للأفلام المُرتقب طرحها في دور السينما هذا الصيف، وبينها «باربي» و«أوبنهايمر» و«غران توريسمو»، وقد يتسببون حتى بتأجيل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية، التي تُقام في سبتمبر المقبل.



ووقّع مئات الممثلين المشهورين هذا الأسبوع، من بينهم ميريل ستريب وجنيفر لورانس، رسالة شددوا فيها على ضرورة اللجوء إلى الإضراب ما لم تتوصل نقابتهم إلى «اتفاق يغيّر الواقع» القائم، وشددوا في هذه الرسالة على أن الصناعة السينمائية الأمريكية أمام «منعطف غير مسبوق».



وقالت الممثلة كيم دونوفان البالغة 52 عاماً لوكالة فرانس برس: «نحن بحاجة إلى تحديث عقودنا لمواجهة التقنيات الجديدة».



وأملت دونوفان القلقة من التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في مشاركة المشاهير فعلاً في حال تقرر الإضراب، إذ إن «أصواتهم هي الأقوى وثمة حاجة إلى دعمهم».