دبي الأولى عالمياً في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية

المصدر: دبي - البيان

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فرضت دبي نفسها بقوة كوجهة عالمية رائدة في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية، حيث نجحت الإمارة خلال 2022 في استقطاب 451 مشروعاً جديداً، وخلق 12368 فرصة عمل جديدة، ما يعزز مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي.

وفي ما يتعلق بتدفقات رأس المال الأجنبي المباشر، فقد نمت الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي بشكل ملحوظ لتصل قيمتها إلى 7.357 مليار درهم في 2022. وساهمت الزيادة في تدفق رأس المال بترسيخ سمعة دبي كرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ووضعتها في المرتبة الثانية عشرة عالميًا، مقارنة بالمركز الـ 14 الذي احتلته في 2021.

ويدعم تقرير "مرصد دبي للاستثمار" الذي يستند إلى بيانات فايننشال تايمز "إف دي آي ماركتس" مكانة دبي في التصنيف. إذ يؤكد ريادة الإمارة عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية، ويبين إنها حافظت على المركز السادس عالمياً في خلق فرص العمل من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر. وشكلت المشاريع الاستثمارية الجديدة نسبة 76% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

بنية تحتية

ويُعزى النجاح غير المسبوق الذي حققته دبي في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قوة بنيتها التحتية وبيئتها القانونية الراسخة ومنظومتها الرقمية والإبداعية المزدهرة، حيث حولت هذه العوامل دبي إلى وجهة للمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين، لما توفره الإمارة من أرضية خصبة لإطلاق مشاريع طموحة وقيادة الأفكار النوعية لتصبح مشاريع اقتصادية ملموسة.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي خلال 2022، تلتها الهند والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا، كما تصدرت أمريكا أيضاً القائمة من حيث تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر الوافدة إلى دبي تلتها في ذلك الهند وسويسرا وفرنسا والمملكة المتحدة، ما يوضح جهود الإمارة واستراتيجياتها الخاصة بهذا القطاع، بالإضافة إلى التزام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" وبعثاتها التي استهدفت مدناً عالمية مختلفة، بهدف الإضاءة على ثراء مشهد دبي الإبداعي الفريد، وإقامة علاقات تعاون مع رواد الأعمال والمستثمرين والمنظمات العالمية الفاعلة في هذا القطاع.

وتعتبر صدارة دبي للتصنيف العالمي في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، دليلاً على اهتمامها بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، ما يرسخ مكانتها كمركز مبتكر للمواهب والاستثمار، بما يتماشى مع رؤيتها الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على المعرفة. ومن خلال التأكيد على الإبداع والتعاون والابتكار، استطاعت دبي أن تفرض نفسها بقوة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.