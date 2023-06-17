الشارقة تروي قصصها الثقافية والأدبية بإصدارات إماراتية مترجمة للكورية

المصدر: سيول-البيان

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تقدم الشارقة خلال مشاركتها في جناح خاص ضمن فعاليات الاحتفاء بها ضيف شرف الدورة الـ65 من معرض سيول الدولي للكتاب، مجموعة من الإصدارات الإماراتية البحثية والأدبية المترجمة إلى اللغة الكورية، لتضع القراء الكوريين في راهن حراك النتاج المعرفي والإبداعي الإماراتي.

وتشمل الإصدارات المترجمة دواوين شعرية، ومؤلفات سردية، ودراسات بحثية تراثية لنخبة من الكتاب والأدباء الإماراتيين، تكشف في مجملها حجم المشتركات الثقافية بين البلدين، حيث حظيت باهتمام الجمهور الكوري، الذي توافد إلى جناح الشارقة للاطلاع على الثقافة والأدب الإماراتي والعربي.

وعرضت «منشورات القاسمي» خلال مشاركتها ضمن جناح الإمارة، كتاب «سرد الذات» لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث ترجمته إلى اللغة الكورية، لتقدم سيرة حياة صاحب السمو حاكم الشارقة والأحداث التاريخية التي شهدها سموه منذ طفولته حتى سبعينيات القرن الماضي؛ ويأخذ الكتاب القارئ في رحلة تعرفه على الواقع الإماراتي والخليجي والعربي، ويظهر له المنعطفات والتحديات والإنجازات التي مرت بها إمارة الشارقة والمنطقة بأسرها.



وترجمت «هيئة الشارقة للكتاب»، ضمن جهودها لتقديم واقع الحراك الأدبي في الإمارات للقراء باللغة الكورية، كتاب «زينة وأزياء المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة» لشيخة الجابري، الذي يستعرض التراث والثقافة الشعبية للمرأة الإماراتية، وكتاب «من الحياة إلى الحياة» لهزاع أبو الريش، الذي يحلل بنظرة أدبية جوانب من حياة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة. وتشمل الإصدارات أيضاً مجموعة «مد وجزر» لبديعة الهاشمي، وديوان «يا حائط المحكى» لأسماء الحمادي، و«الطريق التي تأخذني» لخولة المعلا، وديوان «غيمة مستعملة» لنجاة الظاهري، و«ذوات» لزينب الياسي، وغيرها من الإصدارات.