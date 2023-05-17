برايان آدامز يقدم عرضا فنياً في «كوكاكولا أرينا» بدبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقدم النجم العالمي بريان آدامز، أحد أشهر الموسيقيين وصاحب الألبومات الأعلى مبيعاً في العالم عرضاً فنياً 4 نوفمبر المقبل في كوكا كولا أرينا.

ويأتي الحفل ضمن جولته العالمية، التي تحمل عنوان So Happy It Hurts.

وحول الحفل قال توماس اوفيسن، الرئيس التنفيذي لشركة All Things Live Middle East المنظمة للحفل: «إننا في غاية الحماس لعودة بريان آدامز إلى دبي! فقد حققت آخر حفلاته نجاحاً باهراً».

وأضاف: «سنحرص هذه المرة على تقديم عرض أفضل من كل الجوانب في كوكا كولا أرينا أفضل وجهة للحفلات الموسيقية بالمنطقة، ولا شك في أن محبي الفنان على موعد مع تجربة لا تنسى».