الاجتماع الأول لمجلس أمناء العربية للمسرح ينطلق في الشارقة غداً

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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تنطلق في الشارقة غداً الإثنين أعمال الاجتماع الأول لمجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح، ويستمر حتى العاشر من الشهر الجاري، وهو الاجتماع الأول للمجلس منذ صدور قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح، بتشكيل المجلس الموسع للأمناء منتصف مارس الماضي.

يكتسب الاجتماع أهمية خاصة، إذ إنه المجلس الأوسع عضوية منذ تأسيس الهيئة في عام 2008، كما يأتي الانعقاد والهيئة تستعد لمرحلة جديدة من العمل، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع محاور عديدة تتعلق بعمل الهيئة الاستراتيجي في خدمة المسرح العربي والذي دأبت عليه منذ انطلاقتها.

وقال إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، ورئيس مجلس الأمناء: لنا كبير الاعتزاز بوجود كل هذه القامات في المجلس الجديد، والذي جاء التوسع فيه استجابة لمتطلبات العمل الكبير الذي تقوم به الهيئة العربية للمسرح على المستوى العربي، والذي يتوجب وجود مجلس أمناء موسع يحتوي في عضويته مختلف الاختصاصات المسرحية القادرة على تقديم إجابات علمية وعملية واضحة لكافة الأسئلة والاستحقاقات التي تواجه المسرح العربي، ونحن كعهدنا نعمل وفق الرؤية الثاقبة والأفكار الصائبة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي يتابع ويتفاعل مع تفاصيل المسرح العربي في كل بقعة عربية، وبفضل دعمه وتوجيهه، يمكننا القول بأننا في الهيئة ماضون بكل العزم والتصميم على تحقيق الرؤية التي تأسست عليها «من أجل تنمية حضارية للمجتمعات العربية عامة، لا بد من أن يقوم المسرح بدوره التنويري في صياغة الذائقة الفنية وتجذير المعارف الثقافية المتعلقة بالمسرح الذي نعتبره عاملاً مهماً من عوامل التقدم والتنمية».

وكان الأمين العام قد ذكر بأنه ومن باب ترشيق العمل، ستكون مدة عضوية المجلس عامين، من بداية مايو 2023 حتى نهاية أبريل 2025. من الجدير بالذكر أن مجلس الأمناء يتكون من قامات عربية هامة، ومنها: الدكتور حبيب غلوم من الإمارات، والدكتور جبار جودي من العراق، والدكتور حسن رشيد من قطر، وخالد جلال من مصر، وغيرهم من القامات العربية الهامة.