«الشارقة للتكريم الثقافي» في مصر للمرة الرابعة 11 الجاري

المصدر: الشارقة ــ البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يحل ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، في نسخته الثالثة عشرة، في جمهورية مصر العربية للمرة الرابعة منذ انطلاقته، وذلك في 11 الشهر الجاري، لتكريم قامات ثقافية مصرية جديدة، هم: الناقد أحمد شمس الدين الحجاجي، والشاعر محمد زكريا عناني، والقاص والروائي جار النبي الحلو، والروائي عبده محمد عبده.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة: «إن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي بدأ من مصر يعود إليها للمرة الرابعة في احتفالية ثقافية جديدة تؤكد أهمية ما يقدمه الأدباء المصريون للساحة الثقافية العربية، وهي مناسبة للالتقاء بالمكرمين وتقدير نتاجهم الأدبي والثقافي من خلال الملتقى».

وأضاف العويس: «أوجد ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي حالة تكريمية نوعية لها خصوصيتها ودلالتها للاحتفاء بالمثقفين العرب، وهي رؤية أسّس لها صاحب السمو حاكم الشارقة، لتستكمل ما بدأه مشروع الشارقة الثقافي منذ عقود برعاية الأدباء والكتاب العرب، وتقدير جهودهم في خدمة الثقافة العربية».

وتابع رئيس دائرة الثقافة: «في الوقت الذي يحل فيه الملتقى في مصر في تنقّل رابع جديد، فإننا نستذكر زياراته الثلاث الماضية على مدى عامين، حيث شهدت دار الأوبرا في مدينة دمنهور المصرية انطلاق ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، الذي استهل فعالياته بتكريم الكاتب والمترجم السيد إمام في أبريل من عام 2021، وبعد خمسة أشهر، وتحديداً في سبتمبر من عام 2021 جاءت زيارة الملتقى الثانية إلى مصر في دورتها السادسة، ويومها جرى الاحتفاء بوجوه أدبية لامعة، هي: الروائي مصطفى نصر، والشاعر درويش الأسيوطي، والقاص سمير المنزلاوي، والروائي سعيد نوح».

وذكر العويس أن تنقّلات الملتقى إلى العاصمة المصرية القاهرة توالت، حيث شهد يونيو من عام 2022، فعاليات الدورة التاسعة، تكريم الأدباء التالية أسماؤهم: الأديب المترجم د.محمد عناني، والباحث والناقد د.يوسف نوفل، والكاتب المسرحي سمير الفيل، وصفاء عبدالمنعم، الباحثة في الأدب الشعبي.