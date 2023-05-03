«اللوفر أبوظبي» يطلق بودكاست جديداً باللغة العربية

المصدر: أبوظبي ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن اللوفر أبوظبي عن إطلاق بودكاست جديد باللغة العربية بعنوان «مغامرات في المتحف»، ويأتي ذلك في سياق الجهود التي يبذلها المتحف لتوفير تجارب جديدة وتفاعلية لأفراد المجتمع.

وتتميز سلسلة حلقات البودكاست، المُعدّة للأطفال الناطقين باللغة العربية، والتي تعتبر فريدة من نوعها في المنطقة، بكونها مستوحاة من الأعمال الفنية المعروضة في المتحف. وتعتمد فكرة البودكاست على استخدام آلية سرد القصص، باعتبارها إحدى الوسائل المألوفة والممتعة لصقل مهارات التفكير الإبداعي لدى الأطفال، حيث تُروى خلالها مجموعة من القصص الخيالية التي ألّفتها نخبة من الكُتّاب الإماراتيين البارزين، مثل نادية النجار، وعائشة الهاشمي، ونورا الخوري، وميثاء الخياط. ومن الجدير بالذكر أن حلقات بودكاست «مغامرات في المتحف»، التي سجلتها مجموعة من فناني التعليق الصوتي وتخللتها مؤثرات صوتية ومقطوعات موسيقية، قد أُعدّت لتناسب الأطفال من سن 6 سنوات حتى 10 سنوات.

وقد نظم المتحف، خلال مرحلة ما قبل إطلاق البودكاست، أنشطة استماع لطلاب روضة الجيل ومدرسة إنترناشونال كوميونتي في أبوظبي بهدف التواصل مع جيل جديد من عشاق الفن الصغار.