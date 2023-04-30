«ماساكا كيدز أفريكانا» تعرض في «الشارقة القرائي»

المصدر: الشارقة - البيان

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تشارك فرقة «ماساكا كيدز أفريكانا»، إحدى أشهر فرق الأطفال الفنية على مستوى العالم، التي تحظى بمتابعة ملايين الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي، في فعاليات الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، حيث تؤدي الفرقة الغنائية الراقصة عدداً من العروض المتميزة على مدار خمسة أيام متتالية من 3 حتى 7 مايو، ضمن البرنامج الثقافي للمهرجان.

وحصلت فرقة «ماساكا كيدز أفريكانا» الأوغندية على إعجاب ملايين المشاهدين حول العالم، منهم 3.45 ملايين مشترك على منصة «يوتيوب»، و7.8 ملايين متابع على منصة إنستغرام، و5.5 ملايين متابع على منصة «تيك توك»، وتضم الفرقة مجموعة من الأطفال الذين يؤدون عروضاً غنائية راقصة يلهمون فيها جمهورهم من الصغار والكبار.

وقدّم أطفال «ماساكا» عروضاً في عدد من المسارح والمنصات العالمية، منها مقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، ومقر مجموعة البنك العالمي في العاصمة واشنطن، ومقر الاتحاد الأفريقي في إثيوبيا، وحصدوا عدة جوائز، منها جائزة «نيكيلوديون كيدز تشويس» 2021، في فئة «النجم الاجتماعي الأفريقي المفضّل».

ويفتح المهرجان، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» في الفترة من 3 - 14 مايو المقبل بـ«مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «عقولٌ تتشكّل»، أبوابه لحضور عروض الفرقة المفعمة بالحيوية والنشاط، والتي تجمع بين الرقصات الأفريقية التقليدية وموسيقى البوب الغربية.

ولتأسيس الفرقة قصة تختلط فيها مشاعر الحزن والفرح، وتلهم الأطفال وأولياء أمورهم على حد سواء، وتشكّل نموذجاً لكيفية تحويل الأزمة إلى فرصة من خلال المثابرة والعزيمة والإصرار والإبداع، حيث تضم الفرقة أكثر من 30 طفلاً من مقاطعة ماساكا في أوغندا، معظمهم فقد أحد والديه أو كليهما بسبب الحرب والمجاعة والمرض.

ويعود تاريخ تأسيس الفرقة غير الربحية التي تسعى لدعم الأطفال الأيتام، إلى عام 2014 ضمن رؤية كافوما دودا، وهو مدرس محلي من بلدة ماساكا جنوب أوغندا، لاستخدام الغناء والرقص كأداء للتعبير عن الأطفال، وتمكينهم من التواصل مع بعضهم ومع باقي أطفال العالم، ومساعدتهم على تطوير إمكاناتهم وتعزيز أملهم بالمستقبل.

وتأتي استضافة الفرقة ضمن أكثر من 900 فعالية يحفل بها البرنامج المتكامل لدورة هذا العام، الذي يسلط الضوء على دور الكتاب وأهمية القراءة في حياة الأطفال والكبار، ويستعرض التنوع والثراء الثقافي العالمي، ويوفر للزوار والعائلات فرصة التعرف على ثقافات جديدة والاحتفاء بمهارات ومواهب الأطفال والناشئة من جميع أنحاء العالم.

ركن الطهي

ومن جهة أخرى، يجمع «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في دورته الجديدة 12 من مشاهير الطهي من 10 دول عربية وأجنبية ليقدموا 30 فعالية في «ركن الطهي» في المهرجان الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من 3 إلى 14 مايو المقبل بمركز إكسبو الشارقة.

وأعد «الشارقة القرائي للطفل» برنامجاً استثنائياً لركن الطهي، الذي يجذب جمهوراً واسعاً كل عام، حيث سيقدم الضيوف الطهاة ورش الطبخ الحية التي تضم وصفات من مختلف مطابخ العالم، ويتشاركون خلالها مع الجمهور نكهات من المطبخ العربي والآسيوي والأفريقي والأوروبي.

ويقدم المهرجان في دورته الجديدة عدة عروض وأنشطة وورش عمل وجلسات حوارية، حيث يضم برنامجه 1732 فعالية متنوعة بمشاركة أكثر من 457 ضيفاً من 66 دولة، ويشتمل على 136 عرضاً تتوزع بين العروض المسرحية والعروض الراقصة والعروض الجوالة والسيمفونيات الغنائية.