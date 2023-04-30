عددان جديدان من «الوسطى» و«الشرقية»

المصدر: الشارقة - البيان

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صدر عن دائرة الثقافة في الشارقة العدد «44» من كل من مجلة «الشرقية» ومجلة «الوسطى»، عن شهر مايو 2023، واشتمل العددان على موضوعات سلطت الضوء على تفاصيل المشهد التطويري المتنامي في المنطقتين الوسطى والشرقية.

وخصصت مجلة «الوسطى» باب «إنجاز» لافتتاح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمسجدي «الذيد» و«البردي»، في شهر رمضان المنصرم، واللذيْن شكلا إضافة جمالية وروحية إلى مدينة الذيد، كما يستعرض الملف جهود دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة الهادفة إلى مواكبة الخطة التنموية لإمارة الشارقة، بتوفير خدماتها في كافة الضواحي والأحياء.

ويتضمن العدد جملة من المواضيع والحوارات، وباقة منوعة من الأخبار والتقارير والتغطيات الصحفية الحصرية، التي تسلط الضوء على الأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والتراثية والرياضية، التي احتضنتها المنطقة الوسطى.

إنجاز

وخصص العدد 44 من مجلة «الشرقية» في باب «إنجاز» ملفاً لدور ومهام وإنجازات المجلس البلدي في مدينة كلباء، حيث نجح المجلس في تحقيق مجموعة من الأهداف التنموية على مستوى المدينة، ورفع حزمة من التوصيات، واتخاذ بعض القرارات المتوائمة مع التطور الذي تشهده كلباء والمنطقة الشرقية عموماً.

ويأخذ العدد القراء في «تحت الضوء» في رحلة شيقة إلى مصنع الثلج وروضة كلباء بعد ترميمهما، حيث تستضيف المنطقة الشرقية 3 معارض فنية، ضمن فعاليات «بينالي الشارقة 15»، كما يعرف في «على الرحب» على متحف حصن خورفكان، وفي «ميدان» على الجهود التي يبذلها نادي دبا الحصن الرياضي في مجال رياضة الجوجيتسو، إضافة إلى باقة من الاستطلاعات واللقاءات المنوعة مع الشباب واليافعين، ومن ذلك لقاء مع المهندسة إسراء النقبي، الشغوفة بالعلم والتعلم، وروضة السلامي، التي تعشق الأدب والتكنولوجيا، ومواضيع أخرى مرتبطة بالمنطقة الشرقية.