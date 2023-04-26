الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي تنطلق 1 مايو

المصدر: الشارقة ـــ وام

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كشفت دائرة الثقافة أن الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي ستنطلق في الأول من مايو المقبل بمشاركة 61 عرضاً، يقدمها أكثر من 600 طالب وطالبة من المراحل المدرسية الثلاث، وأكثر من 150 معلماً ومعلمة في مدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية، وذلك برعاية كريمة ودعم سخي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وترجمةً لتوجيهات سموه وإسناداً للجهود التربوية والتعليمية، وإثراءً لشخصية التلميذ عقلاً ووجداناً، لينشأ نشطاً ومبدعاً وفاعلاً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظم اليوم في قصر الثقافة تحدث خلاله كل من مريم المعيني المنسق العام للمهرجان وصالح الطنيجي منسق المهرجان في المنطقة الوسطى وعلياء الزعابي منسق المهرجان في المنطقة الشرقية.

وتأتي الدورة العاشرة من المهرجان، لتتوِّج رحلةً حافلةً بالتجارب والمنجزات، نجح خلالها المهرجان في ترسيخ حضوره، وتعميق أثره إلى أبعد مدى، وهو ما يعكسه هذا الإقبال المتزايد من المدارس على منصته، من دورة إلى أخرى وعلى مدى دوراته الماضية، مثَّل المهرجان للطلبة مدخلاً للاتصال الحي والملهم بعوالم المسرح، الزاخرة بالحكايات الدالَّة، والمناظر المعبَّرة، والأداء المبدع، ومنهلاً عذباً لشحذ الخيال، وتنمية المدارك، واكتساب الخبرات، وفسحةً رحبة للاحتفاء بمواهبهم ومهاراتهم في التأليف، والتعبير، والتمثيل، والتفكير النقدي.

وتأتي الدورة العاشرة من مهرجان المسرح المدرسي، بعد فترة تحضيرية امتدت لستة شهور، عمدت خلالها إدارة المسرح بالدائرة، إلى إجراء تدريبات مكثفة في اختصاصات التمثيل، والإخراج، لفائدة المدارس التي تقدمت للمشاركة في المهرجان، وأشرف على تلك الحصص التدريبية مختصون في المسرح المدرسي، وهم (أ.مجدي محفوظ، أ.زينة ظروف، أ.خليدة الشيباني، أ.هامي بكار، أ.منى سليمان).

وسيتم تحكيم هذه العروض من قبل نخبة من المختصين والفاعلين في المجال المسرحي والتربوي، وستختار لجان تحكيم المرحلة الأولى 5 عروض مسرحية من كل منطقة.