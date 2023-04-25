«بيت الفلسفة بالفجيرة» يُطلق سلسلة من الكتب وينظم ورشات للأطفال

المصدر: الفجيرة ــ البيان

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أطلق «بيت الفلسفة بالفجيرة» سلسلة من الكتب الفلسفية للأطفال، إضافة إلى تنظيم دورات متنوعة تثري معارفهم، وذلك إيماناً من بيت الفلسفة بأن التثاقف ضرورة، وأن صرحه المعرفي حاضنة معرفية عالمية. وعمد بيت الفلسفة إلى إشراك فريقه في دورة لتعليم الفلسفة للأطفال لغير المتحدثين بالعربية مع مؤسسة Dialogue works الشريك الاستراتيجي لبصيرة في العالم العربي بشخص مديرها Roger Sutcliffe.

وبغية تكريس الأهداف المذكورة أكثر فأكثر، عمد بيت الفلسفة ويعمد إلى تنظيم ورشات للأطفال تستند إلى الكتب المترجمة، في محاولة لإشراك الطفل بصرياً وحركياً وتفاعلياً ويدوياً في كل ما يتضمنه الكتاب، لكي لا يقتصر الأمر على القراءة فحسب.

ونظّم بيت الفلسفة حتى الآن ورشات عدة انطلاقاً من الكتب المترجمة، ومن الاستراتيجيات المكتسبة من منهجية التعليم الفلسفي للأطفال.

كما نظّم الدكتور باسل الزين، والأستاذة رؤى الخطيب ست ورشات حملت عناوين: عالم مأهول بالآلات، والبشر والناس، وعيوننا التي ترانا، وكيف نتمالك أنفسنا، ونحن والطبيعة، وما التلوث؟ وكان لهذه الورشات صدى تفاعلي كبير بين الطلاب المشاركين.

كما نظّمت الأستاذة هيا القاسم ورشة تحت عنوان: ما بعد الغروب، تناولت فيها فضائل الصيام، وحثّه المؤمنين على التحلي بالأخلاق الحميدة.