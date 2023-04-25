مهرجان أبوظبي يستقطب أكثر من 20 ألفاً من الجمهور

المصدر: أبوظبي ــ البيان

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أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عن تسجيل نتائج استثنائية في ختام فعاليات مهرجان أبوظبي 2023 بدورته العشرين التاريخية، التي استضافت عشر فعاليات، شهدها أكثر من عشرين ألفاً من عشاق الفنون والثقافة والموسيقى، لتكون أعلى النتائج التي تتحقق في تاريخ المهرجان لجهة إقبال الجمهور.

وحظي المهرجان الذي أقيم برعاية فخرية من سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الراعي الفخري المؤسس لمهرجان أبوظبي، وبرعاية سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، مساعد سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للشؤون النسائية ورئيسة اللجنة العليا لمبادرة عطايا، خلال الفترة من 1 لغاية 20 مارس الفائت، بحضور واسع من الإمارات وخارجها، بعد بيع جميع تذاكر الفعاليات والأمسيات التي استضافت فنانين ومؤلفين ومؤدي أوبرا وموسيقيين عالميين في ثلاثة مواقع رئيسية هي قصر الإمارات، والمجمع الثقافي، وجامعة نيويورك أبوظبي لأول مرة.

وشهدت الدورة العشرون من مهرجان أبوظبي 2023 أمرين رئيسيين هذا العام، حيث جرى توسيع نطاق المهرجان بالتعاون مع السفارة الأمريكية في أبوظبي، ما أتاح الفرصة لتقديم أعمال تدمج بين الموسيقى والثقافتين الأمريكية والإماراتية. كما جرت استضافة سلسلة من فعاليات المهرجان للمرة الأولى في مركز الفنون التابع لجامعة نيويورك أبوظبي، والتي شارك فيها الفائز بمسابقة البيانو الدولية تشوبان لعام 2021، بروس ليو، والعازف الشهير من شنغهاي، هاوتشن زانغ.