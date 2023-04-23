بيت الحكمة يستضيف فعاليات متنوعة احتفالاً بعيد الفطر المبارك

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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احتفل بيت الحكمة بعيد الفطر المبارك عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة على مدار ثاني وثالث أيام العيد، حيث شكّلت مزيجاً من الفنون الإبداعية والترفيهية المختلفة، وتنوعت بين تقديم أطباق الطعام وورش العمل والألعاب المناسبة لكافة الفئات العمرية.

وخلال الاحتفالات، تم تقديم ورش عمل حول فنون تزيين البسكويت بغرض تعليم المشاركين كيفية إضفاء طابع شخصي خاص ومبدع على حلوياتهم. ولمزيد من المرح والإبداع، تجوّل الزوار في ركن «الرسم بالحنّاء» وشاركوا في أنشطة الرسم على الوجه، معبرين عن أنفسهم بألوان وأشكال متعددة.

وحرص بيت الحكمة على توفير أجواء احتفالية لجميع فئات المجتمع لضمان استمتاعهم بتجربة ترفيهية مميزة أثناء عيد الفطر، حيث كانت الأنشطة موجّهة للأطفال والعائلات للسماح لهم بمشاركة أجمل اللحظات ضمن أجواء استثنائية.