روائع الموضة والأناقة في احتفالية عالمية بدبي 30 الجاري

المصدر: دبي - البيان

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عُقد المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان «إيمي غالا»، الذي يعنى بتكريم أبرز مصممي الأزياء والمشاهير المهتمين بالموضة والجمال وعدد من الفنانين، والذي يسلط الضوء على التنوع الثقافي الموجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور سمو الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة رئيس مؤسسة جواهر بنت خليفة آل خليفة لتمكين الشباب وإحدى الرائدات في قطاع التنمية، الدكتور ميشال ضاهر مؤسس ورئيس «The EMIGALA» ،«BIAF» ،«DIAFA» هيثم حجار، المدير العام لدبي فيستيفال سيتي. وعدد من النجوم والمسؤولين.

وتنطلق فعاليات المهرجان بنسخته الثالثة في 30 أبريل من الشهر الجاري الموافق يوم الأحد في فيستيفال باي، دبي فيستيفال سيتي بالتعاون مع دبي فيستيفال سيتي مول، 7 برودكشن، فندق إس إل إس دبي ولوتيتيا كلينيك. وسيبث الحفل مباشرةً على عدة قنوات تلفزيونية، مثل «دبي ون»، «أو إس إن»، «القاهرة والناس»، «روتانا ميوزك» و«إل بي سي».

كعادته والمعروفة عنه في هذا المهرجان أنه في كل عام، يكرس الحفل لرمز من رموز الموضة في العالم، للاحتفال بتأثيره في صناعة الأزياء والجمال، وبالنسبة لهذا العام تحمل الدورة الثالثة اسم الفنانة الإيطالية المصرية، داليدا، التي كانت مشهورة بعشقها للأزياء والأناقة وتهدف دائماً إلى إعطاء لمحة ذات طابع معين عن شخصيتها وأسلوبها.

وفي هذا الصدد قال الدكتور ميشال ضاهر رئيس The EMIGALA، BIAF، DIAFA: «يسعدني اليوم التواجد معكم في هذا المؤتمر الصحفي للحديث عن فعاليات حفل ومهرجان The EMIGALA بنسخته الثالثة على التوالي، حيث أننا نسعى في كل عام لتقديم كل ما هو مميز ومختلف عن السابق. في هذه النسخة شنشهد تميزاً فريداً من ونوعه سيضيف قيمة عظيمة للمهرجان، تعاوناً للمرة الأولى مع أصحاب الهمم لخلق أفكار تتميز بالفكر المبدع من خلال استديو «مواهب» وسنعرض فيها رسومات فنية معروفة ببصماتهم الخاصة تعلمنا العزيمة والإصرار واستلهام الأفكار الجديدة في كل مرة. وبما أن المهرجان يكرم المبدعين من المشاهير والفنانين ومصممي الأزياء، هذه المرة أردنا أن نسلط الضوء على المواهب الدفينة عند أصحاب الهمم في مجتمعنا التي علينا أن نأخذ بيدهم لنمكنهم من التعبيرعن إبداعهم وصقل مهاراتهم لنحمل في ثنايا المهرجان رسالة إنسانية تخلد مواهبهم كما خلَدت داليدا الجمال والأزياء والأناقة».

وسيكون من أبرز الحضور: سبنسر واداما مدير عام فندق وشقق إس إل إس دبي، أنس سيف مدير EMIGALA 2023، لاين حجار مستشار أزياء ومؤسس شركة لاين حجار للاستشارات، لينة حصري رائدة الأعمال ومؤسسة ثينك سمارت هب، ميسا عساف خبيرة المظهر والصورة ومؤسسة أكاديمية ميسا عساف، ندين قنصو مؤسسة بالعربي، بيتر مخول الرئيس التنفيذي لشركة Palais Chic Interiors، ويمي دي ميكر مديرة استديو «مواهب»، إنجي كيوان الممثلة والمذيعة ومقدمة حفل مهرجان The EMIGALA بالإضافة إلى نخبة من الإعلاميين والصحافة.