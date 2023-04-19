أعمال درامية في مرمى الانتقادات والاتهامات

المصدر: القاهرة - بسمة فرج

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد الماراثون الدرامي في رمضان منافسة قوية هذا العام في ظل كثرة النجوم، والأعمال التي خاضت السباق الرمضاني، وعلى الرغم من نجاح العديد من الأعمال الدرامية، إلا أنه في المقابل وقعت العديد من الأعمال الدرامية الأخرى في مرمى نيران انتقادات الجمهور خلال الموسم الرمضاني، وجاءت معظم اعتراضات الجمهور متعلقة بطول وملل الأحداث، وتقديم أدوار لا تليق بالمستوى الفني للأبطال، وغيرها من الانتقادات.

أخطاء تاريخية

وتلقى مسلسل «سره الباتع»، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين مثل أحمد السعدني وحنان مطاوع، منذ بدء عرضه وحتى الآن انتقادات عدة بسبب الأخطاء التاريخية، وكانت من أهم تلك الأخطاء التنقل بـ«الكارته» وهي عربة يجرها حصان، وهذا النوع من العربات تم استخدامه خلال الحملة الفرنسية على مصر ولم يكن هذا معروف من قبل ذلك، بجانب انتقاد ملابس أبطال العمل، وغيرها من الأخطاء التاريخية التي شهدها العمل.

ضعف السيناريو

ووجه بعض الجمهور لمسلسل «حضرة العمدة» والذي تقوم ببطولته الفنانة روبي وعدد من النجوم، الانتقادات بسبب ضعف وبطء تعريف المشاهد بشخصيات العمل وفكرته، إضافة إلى أخطاء لهجة أهل القرية، بجانب ظهور الفنان محمد محمود عبدالعزيز بلحية تظهر بوضوح على أنها مستعارة، كما يتعامل بخشونة وعصبية طوال الوقت، وهو ما اعتبره البعض من الجمهور صورة نمطية سطحية لهذه الشخصية.

حقوق ملكية

وواجه مسلسل «تلت الثلاثة» بطولة الفنانة غادة عبدالرازق دعوى قضائية طالبت بوقف عرضه، تقدمت بها سيدة مقيمة في أمريكا تدعى سعاد مصطفى شاهين، وكانت محتواها أنها تمتلك حقوق الملكية الفكرية الكاملة لمسلسل «لعبة التغيير» وموثق بجمعية الحقوق الفكرية بلوس أنجلوس ومصدق عليه من نقابة المحامين في الجيزة، مشيرة إلى أن اتصالات جرت بينها وبين غادة عبدالرازق والشركة المنتجة لتقديم العمل في رمضان، ولكن توقف الاتصال ثم تفاجأت بعرض المسلسل في رمضان بنفس القصة وملخص الأحداث، التي كتبتها المدعية مع تغيير اسم المسلسل فقط، ووضع اسم مؤلفة أخرى له.

تفاصيل

من جانبه أكد الناقد الفني طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أننا نعيش في زمن المنصات الرقمية، فأصبح المتلقي يدقق في كل التفاصيل، ولم يكن هذا متاحاً من قبل، ولو فكر الفنان في هذا الأمر، لقام الفنان بوقف الكادر وأعاد الرؤية أكثر من مرة منعاً للوقوع في الخطأ.

وانتقد الشناوي الجزء السابع من مسلسل «الكبير قوي» بطولة الفنان أحمد مكي، موضحاً أن الجزء السابع من المسلسل كان من المفترض أن نجاحه يفوق توقعات الجمهور هذا العام ولكن هذا لم يحدث، حيث تأثر المسلسل سلباً بسبب ارتفاع الطموح، بجانب أن رحمة أحمد التي تقوم بدور مربوحة زوجة الكبير كررت نفسها ما أدى إلى تراجع المسلسل.

أما عن مسلسل «سره الباتع»، أشار الشناوي إلى أن الأخطاء التاريخية أثرت سلباً على العمل، بخلاف المط والتطويل في الأحداث وتكرار المشاهد الخاصة للفلاحين وخسائرهم مما أوجد حالة من الملل لدى الجمهور، بالإضافة إلى أن هذا العمل لا يستحق أكثر من 15 حلقة، ولذلك فـ30 حلقة لهذا العمل تسبب في نفور من جانب المشاهدين.

وتعجب طارق الشناوي من دور الفنانة يسرا في مسلسل «1000 حمد الله على السلامة»، معللاً بأن هذا العمل ليس في مستوى بطلة مثل يسرا، بجانب مستوى الإخراج الضعيف.

وأشار الشناوي إلى الانتقادات التي تعرض لها مسلسل «رسالة الإمام» بطولة الفنان خالد النبوي، بسبب ضعف اللغة العربية الفصحى، حيث كان من المفترض أن يكون العمل خالياً من اللغة العامية، فالابتعاد عن العامية في عمل تاريخي مثل هذا يعطي صورة وقار للعمل، ولكن استخدام اللغة العامية أدى إلى ضعف العمل.