نيللي كريم لـ«البيان»: تخوفت من اللهجة الصعيدية في «عملة نادرة»

المصدر: القاهرة- آية فرج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخوض الفنانة نيللي كريم السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل «عملة نادرة»، حيث تجسد قضية تمكين المرأة الصعيدية من الميراث، بعد وفاة زوجها وتعرضها للأزمات.

كواليس

وحول كواليس العمل كشفت نيللي كريم في حوارها لـ«البيان» عن مشاركتها في السباق الرمضاني بشخصية «نادرة»، وقالت: أستمتع دائماً بمشاهدة المسلسلات الصعيدية، خاصة التي تبرز تراث الصعيد، وأعتقد أنه من لم يذهب إلى الصعيد فكأنه لم ير مصر، وعندما ذهبت إلى الأقصر انبهرت بالطبيعة الساحرة مثل النيل والناس، وفي كل مرة أذهب للصعيد كنت أتخيل أن داخل كل بيت ووراء كل باب حكاية يمكن أن تخرج للجمهور.

وأضافت: لم أتأثر بشخصية أخرى، فقط كنت أشاهد المسلسلات الصعيدية القديمة خاصة مسلسل «الضوء الشارد»، وهو عمل ممتاز، وأشاهده في كل مرة يعرض.

وعن إتقانها للهجة الصعيدية في عملة نادرة قالت: في البداية تخوفت من اللهجة الصعيدية، ولكن المصحح اللغوي عبد النبي الهواري ساعدني لقدرته القوية وخبرته، وطلب مني في البداية سماع صوتي في اللهجة الصعيدية، بالإضافة إلى بعض التحضيرات، ولولاه ما كنت استمتعت بالعمل، واللغة الصعيدية ونغمتها الأصيلة.

تعاون

وعن كواليس التصوير مع النجوم قالت نيللي كريم: «شعرت بالطمأنينة بوجود شخصيات كثيرة وأخيراً التقيت الفنان جمال سليمان، وتجمعنا مشاهد قوية وصعبة، وأستمتع بأدائه أمامي، وفي بعض الأحيان أنسى دوري وأشاهد أداءه، لدية خبرة طويلة في الأعمال الصعيدية؛ وكذلك الفنان كمال أبو رية له خبرة في اللغة الصعيدية، وكلهم أتعلم منهم، ودائماً أنظر لأساتذتي ومن سبقوني في الصعيدي، وأشاهد عن كسب، وأدقق في اللغة والأداء.

وكشفت عن كواليس التحضير للشكل والملابس: غادة وفيق مصممة الملابس ذهبت للصعيد من أجل المعايشة للواقع، واختارت الأذواق المطلوبة للشخصيات المقدمة بجميع تفاصيلها، وأرى مجهودها واضحاً.

أدوار

وتحدثت نيللي كريم عن التعاون مع المخرج ماندو العدل: يعد هذا هو التعاون الثالث بيننا بعد تقديم مسلسل لأعلى سعر، ومسلسل فاتن أمل حربي، وكنا نتحدث سوياً عن العمل بشكل عام وليس الشخصية بشكل منفصل؛ لأن العمل الصعيدي له طابع خاص في كل تفاصيله من أحداث.

وتابعت نيللي: كنا نتحدث في العمل عن شخصية نادرة، وهي شخصية قوية، حيث أفضل تجسيد أدوار المرأة حتى وإن كانت تعرضت لأزمات داخل الدراما، إلا أن «نادرة» في المسلسل تستعيد قوتها مرة أخرى، وتعود من جديد معتمدة على نفسها وهو أمر ضروري وهام لكل امرأة تتعرض لازمات، ومخرج العمل ماندو العدل يحب مناصرة المرأة في أعماله كما فعل في مسلسل «فاتن أمل حربي»؛ وهو ما ساعد في رأيي على وصول الرسالة التي يقدمها العمل بشكل واضح للجمهور.

وعن وجودها درامياً بشكل دائم برفقة العدل جروب: الفكرة دائماً وجود منتج يوفر للعمل كل متطلباته سواء في الأكشن أو الكوميدي، أشعر بحيرة عندما أفكر بمفردي، ولكن العدل جروب بمثابة الظهر القوي والثابت يقف بجانبي، ويشاركني التفكير في كل التفاصيل.