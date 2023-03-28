كوكبة من المبدعين العرب والعالميين في «تحت النجوم»

المصدر: دبي - البيان

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في أمسية فنية مبهرة تجمع بين الثقافتين واللغتين العربية والفرنسية، وبين الفن الكلاسيكي الأصيل والمعاصر، وتحت سماء محافظة العُلا الساحرة، شاركت الممثلة وصانعة الأفلام السعودية فاطمة البنوي في استضافة العرض الاستثنائي العلا: تحت النجوم Alula: sous les étoiles، والذي ضم عدداً كبيراً من النجوم الفرنسيين العالميين والعرب، وعُرض الجمعة الماضي على قناة TV5 Monde الفرنسية.

وعن هذه الفعالية الساحرة، كتبت فاطمة البنوي على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، «هذا المساء: جيمس، كارلا بروني، إنريكو ماسياس، هيلين سيجارا، شيمن بادي، كلوديو كيبو، جيلبرت مونتاني، يانس، فرح الديباني، بالإضافة إلى مطربين سعوديين: داليا مبارك، سلطان المرشد، زينة عماد… أنتم لا تحلمون، كل هؤلاء الفنانين حاضرين في عرض استثنائي: العلا تحت النجوم».

وشهدت الأمسية الفنية مزجاً بين الأوتار الشرقية والإيقاعات الغربية، تحت قيادة أمين قويدر قائد الأوركسترا الوطنية للمملكة العربية السعودية، وستيفان جوبير قائد الأوركسترا الفرنسية. وأحيا المطربون الأمسية بثنائيات غنائية ممتعة، مثل دويتو شيمن بادي الفرنسية مع السعودي سلطان المرشد اللذين شاركا معاً في إحدى الأغنيات العالمية الشهيرة إيديث بياف، كما غنى يانس الفرنسي وداليا مبارك السعودية معاً الأغنية الفرنسية الكلاسيكية خذني بعيداً لشارل أزنافور.

وفي دويتو فريد من نوعه، شارك مغني الراب جيمز والسيدة الأولى السابقة لفرنسا كارلا بروني أغنية غداً، أغنية عن السعادة والحب والأمل. وللمغنية المصرية الفرنسية الشهيرة داليدا، غنت هيلين سيجارا والسعودي عايض يوسف أغنية سالمة يا سلامة. وبلحن مبهج وتوزيع جديد، شارك الدويتو إنريكو ماسياس وفرح الديباني أغنية El Poropompero، وغيرها من الأغاني الثنائية والفردية الأخرى التي زينت هذه الأمسية الاستثنائية تحت سماء العُلا الساحرة.

تجدر الإشارة، إلى أن فاطمة البنوي صانعة أفلام سعودية، تنتمي إلى جيل من الفنانين الشباب الذين شكلوا المشهد الفني بالسعودية، عبر الاشتباك مع واقعهم الاجتماعي التقليدي والتواصل مع الأسواق العالمية، وحالياً يمكن رصدها كأحد الوجوه اللامعة محلياً ودولياً، بأكثر الأعمال الدرامية انتشاراً ونجاحاً عبر منصتي نتفليكس وشاهد، مع تواجدها بالعديد من الأفلام السعودية التي شاركت في المهرجانات السينمائية الدولية.

أحدث أعمال فاطمة البنوي فيلم «الهامور»، الذي طُرح أخيراً في دور العرض السينمائية السعودية والمصرية، وفيلم الإثارة «سكة طويلة»، الذي يُعرض حالياً على منصة نتفليكس بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر 2021، وعرضه التجاري في دور العرض السينمائية بالسعودية، كما انتهت أخيراً من تصوير فيلم «سوى».