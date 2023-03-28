مهرجان أبوظبي 2023 يقيم مجموعة من الحفلات الموسيقية المميزة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية فخرية من سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اختتم مهرجان أبوظبي فعاليات دورته الـ20 المقامة في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي، والتي ضمت سلسلة من العروض الفنية والموسيقية.

وأقيم مهرجان أبوظبي 2023 بتنظيم من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة»، وشهد برنامج الفعاليات الرئيسي مشاركة نخبة من أشهر الفنانين والموسيقيين الكلاسيكيين على مستوى العالم. وقدم بروس ليو، الفائز بمسابقة شوبان الدولية للبيانو، حفلة بيانو مميزة 14 مارس، تلتها حفلة لهوتشنغ شانغ، عازف البيانو الشهير من شنغهاي، 16 مارس. واختتم المهرجان فعالياته في 20 مارس بحفل استثنائي للعزف على الكمان والبيانو تقدمه العازفة ليا زو والموسيقي بنيامين إنجلي.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي: «يقدّم المهرجان بالشراكة مع مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، سلسلة العزف المنفرد لثلاثة من أشهر عازفي البيانو والكمان، هم عازف البيانو العالمي بروس ليو، وعازفة الكمان المعجزة ليا زو، في ظهورهما الأول في العالم العربي، ينضم إليهما عازف البيانو الشهير هوشين زانغ، الذي يعود مجدداً ضمن مهرجان أبوظبي بعد مشاركته الأولى عام 2017 إلى جانب أوركسترا المركز الوطني الصيني للفنون الأدائية».

وأضافت: «تسلط هذه المبادرة الضوء على الخيال المتقد والإتقان الموسيقي المذهل، كما تعكس التزامنا بتحفيز الحراك الثقافي والفني في أبوظبي بالتعاون مع شركاء برنامجنا التعليمي والمجتمعي، والارتقاء بالذائقة المجتمعية من خلال التعرف على التجارب الملهمة للموسيقيين الذين يعزفون روائع مقطوعات الموسيقى الكلاسيكية لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين بينهم بيتهوفن وباخ وآخرون».