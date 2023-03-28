«رمضانيات بيت الحكمة» يستمر في استقبال زواره بباقة من الفعاليات الثقافية والترفيهية

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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استقبل بيت الحكمة في الشارقة شهر رمضان المبارك بإطلاق موسم جديد من فعالية «رمضانيات» السنوية، التي تتيح للزوار تجربة استثنائية تجمع بين أنشطة التسوق، والبرامج الثقافية، وبرامج الأطفال وسط أجواء رمضانية مميزة وحافلة بالبهجة والمرح. وتستقبل الفعالية، التي تستمر على مدار 11 يوماً وحتى الثاني من شهر أبريل المقبل، الزوار يومياً من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الثانية صباحاً، باستثناء أنشطة الأطفال التي تبدأ من الساعة 8:30 إلى 11:30 مساءً.

وشهدت الشيخة هند بنت ماجد القاسمي، رئيسة مجلس سيدات أعمال الشارقة؛ وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)؛ ومروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة افتتاح الفعالية، وسط إقبال كبير من الجمهور الذي حرص على المشاركة في الفعالية بعد التجربة المميزة التي وفرتها لهم نسخة العام الماضي.

فرصة

وتقام فعالية هذا العام برعاية مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجلس سيدات أعمال الشارقة، حيث توفر الجهتان فرصة لإشراك أصحاب المشاريع الناشئة رواد الأعمال من أعضائهما في السوق المفتوح، بهدف دعم مشاريعهم وتعريف بما يقدمونه من منتجات وخدمات.

وتوفر الفعالية كذلك مساحة خاصة بالأطفال في ركن «القارئ الصغير» تتيح لهم اكتساب مهارات جديدة بأساليب تجمع بين التعلم والمرح، بالإضافة إلى ركن «المجلس» في معرض الخوارزمي، والذي صمم على الطريقة الإماراتية التقليدية ليتيح للزوار فرصة للجلوس والقراءة وتبادل النقاشات والاستمتاع بممارسة الألعاب اللوحية وسط أجواء مميزة.

وتتضمن «رمضانيات» سوقاً في الهواء الطلق يعرض منتجات متنوعة لنخبة من العلامات التجارية والمتاجر، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والمقاهي المميزة في مختلف أركان المكان، كما تزينت الحديقة الشمالية لبيت الحكمة بالفوانيس الرمضانية المضيئة وطاولات الجلوس، وهو ما يتيح للزوار التجول في جميع أركانها والتقاط الصور عند نصب المخطوطة والتسوق والاستمتاع بالحوارات والنقاشات والأنشطة الرمضانية المختلفة.

قيم

وتماشياً مع القيم والمعاني السامية للشهر الكريم، تنعقد نسخة هذا العام من «رمضانيات» تحت شعار «العطاء». وفي هذا السياق، يتعاون بيت الحكمة مع مجلس الشارقة الرياضي في تنظيم سباق دواثلون الشارقة الخيري بتاريخ 8 أبريل المقبل، وذلك من خلال الترويج للسباق بين زوار رمضانيات، حيث من المقرر تخصيص جزء من ريع هذا السباق لدعم مبادرة «تَبَنَّ مكتبة»، التي أطلقتها مؤسسة كلمات بهدف دعم الأطفال والشباب الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى مصادر التعليم والمعرفة.

وعلى هامش رمضانيات، ينظم بيت الحكمة عدداً من البرامج وورش العمل ضمن برنامج «حديث الحكمة» بالتعاون مع جهات مختلفة من أبرزها مركز «شراع» ومجلس سيدات أعمال الشارقة، حيث تركز هذه الورش على ترسيخ حب القراءة والثقافة لدى أفراد المجتمع، وحثهم على اكتساب عادة القراءة، مع الاستفادة من شهر رمضان في تبني نمط حياة صحي ومتوازن.

وينظم بيت الحكمة كذلك مجموعة من ورش العمل الإبداعية والتعليمية للصغار بغرض تنمية مهاراتهم وإثراء معارفهم، على مدار ليالي «رمضانيات»، من بينها ورشة لتعلم فنون الطهي، وورشة لعمل فوانيس رمضان، وكذلك ورشة للسرد القصصي، وأخرى لتعلم صناعة الأشكال الفخارية.