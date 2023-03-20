«آية» يخرج إلى العالمية من بوابة دبي

المصدر: دبي ـــ البيان

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ينطلق فيلم «آية» المنتج في دبي، عبر المنصات العالمية بالتعاون مع استوديو فردوس للفنان عبد الرحمن، والمسلسل الكوميدي «جاب ساوث ميت نورث» في رمضان.

و«آية» فيلم قصير يتعمق في قوة الدعاء بأوقات الشدة من خلال استخدام الأشكال الفنية الثلاثة للسينما والموسيقى والمسرح، قد حصل على جوائز عديدة، مثل أفضل فيلم قصير، وأفضل فيلم موسيقى تصويرية، وأفضل ممثلة، وأفضل مخرج، وأفضل تصوير سينمائي، وأفضل سيناريو، وهو من تصور وإخراج «زينوفر فاطمة» بالإضافة إلى تأليف وإخراج «عفرا فرحانة»، وموسيقاه التصويرية من تأليف الملحنة الموسيقية والمغنية «هيرال فيراديا».

وتابعت «زينوفر» قائلة: «أنا متحمسة لبطولة المسلسل الجديد نظراً لأنني من أصول تاميلية، لذا توقعوا أن تجلب شخصيتي نكات تاميلية ذات صلة بالداخل». ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين «برفيز كازي»، نجم تيك توك المعروف وبديل نجم بوليوود سلمان خان، ومؤثر الموضة وأسلوب الحياة «محمد جنيد»، بالإضافة إلى مواهب أخرى مقيمة في دبي.