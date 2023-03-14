«صدى أرمينيا».. فعالية فلكلورية تعكس قصصاً تراثية

المصدر: عجمان ــــ البيان

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تنظم دائرة التنمية السياحية في عجمان بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، الحفل الفلكلوري الراقص «صدى أرمينيا» بتاريخ 16 مارس الحالي، كإضافة نوعية للمشهد الثقافي والتواصل الحضاري في الإمارة.

ويعتبر الحفل الفلكلوري «صدى أرمينيا» الذي يقام في مركز عجمان الثقافي، وتؤديه فرقة «بروف آرت دانس» الأول من نوعه الذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في الإمارة بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية. وتستمد الفرقة الأرمينية إبداعاتها من موروث تراثي فلسفي عميق يعكس قصصاً وحكايات تراثية من خلال رقصاتها، كما تقدم الكثير من العروض التي تبرز فيها الأزياء الأرمينيّة التقليدية المزركشة والملوّنة التي تم صنعها وحياكتها بمهارات يدوية مميزة، ويتمّ التعبير عنها عزفاً وغناءً ورقصاً بمصاحبة تلك الآلات الموسيقيّة الشعبية في استلهام تراثيات البيئة الأرمينية الخصبة بسائر مكونات نسيجها الاجتماعي.

رقصات

ويصاحب الحفل مجموعة من الرقصات الفلكلورية والعروض الفنية والغنائية التي تشمل، رقصة الفالس (ارام خاتشاتريان)، وفرقة (كيفورك كارابيديان) الثقافية للعزف، وفقرة الرقص الشعبي (فاسبوراكان) وأغنية (الحياة والقتال)، ورقصة (كوشار يارخوستا)، والفقرة الموسيقية ذول (أرتساخ)، وفرقة (كيفورك كارابيديان) الثقافية للعزف (كارافان)، ورقصة (الوان أرمينيا)، وأغنية (هناك وردة في الحديقة)، ورقصة (كينتو)، وأغنية (النسر)، ورقصة (سايات نوفا الفريدة)، و فرقة (كيفورك كارابيديان) الثقافية للعزف، ورقصة ( شلاخو)، ورقصة (شوشي).

وتأتي هذه الفعالية الفنية في إطار جهود دائرة التنمية السياحية في دعم مسيرة التنمية والتطور، وترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتمكين قطاع الثقافة والفنون والصناعات الإبداعية، وتعزيز إسهامها في الاقتصاد المتنوع لدولة الإمارات، وإمارة عجمان تحديداً، وإيماناً منها بأهمية الثقافة والفنون والصناعات الثقافية في الاستدامة والرفاه، وبناء جسور حوار الثقافات، حيث يأتي هذا الحدث دعماً إضافياً لالتزام الدائرة تجاه الفنون الأدائية، واحتفاءً برواد المشهد الإبداعي، ويعمل على توفير منصة تجمع شتى أنواع الفنون.

وعن استضافة الحفل قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان: إن تنظيم الفعاليات والاحتفاليات الفلكلورية العالمية والشعبية تعتبر وسيلة لتعزيز الثقافة الجماهيرية، لخلق بيئة إبداعية مستدامة تُسهم في تمكين الفنانين من تقديم عروضهم الفنية والثقافية في الإمارة.

وأكد على مواصلة الجهد لتعزيز مسيرة عجمان في إثراء الحركة الفنية والثقافية بمبادرات نوعية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من داخل وخارج الدولة والوصول بالإمارة لأن تصبح منارة عالمية للفن والثقافة كما هي منارة للتنمية والتقدم.