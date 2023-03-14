مركز جمعة الماجد يطلق دورة الإدارة الحديثة في الوثائق والأرشيف

المصدر: دبي ـــ البيان

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انطلقت الاثنين، فعاليات دورة الإدارة الحديثة للوثائق والأرشيف، والتي ينظمها مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في مقره بدبي والتي ستستمر حتى 17 مارس الجاري، بمشاركة 35 مشاركاً ومشاركة من مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة.

وتهدف الدورة إلى تبسيط وتوضيح مصطلحات ومفاهيم علم الوثائق والأرشيف، وكذلك شرح إجراءات وعناصر بناء برمجيات إدارة الوثائق والأرشيف خاصة في ظل تطورات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والميتافيرس والبلوكتشين. وذلك في ضوء المعايير والمواصفات الدولية لإدارة الوثائق في البيئة التقليدية والإلكترونية.

تتناول الدورة التي يشرف عليها الدكتور طه محمد نور أبو الخير، المشرف العلمي على الوثائق والأرشيف في مركز جمعة الماجد، المحاور التالية: أولاً: المفاهيم والمبادئ والنظريات والتنظيم الإداري والمحيط القانوني والمعايير الدولية لإدارة الوثائق والأرشيف. ثانياً: إدارة الوثائق الجارية في البيئة التقليدية والإلكترونية. ثالثاً: إدارة الوثائق الوسيطة وإدارة الأرشيف. رابعاً: معايير المحتوى ومعايير التكويد أو التركيب. خامساً: خصائص برمجيات نظم إدارة الوثائق والأرشيف. سادساً: الأمن السيبراني للوثائق. وأخيراً: الاتجاهات الحديثة في إدارة الوثائق الإلكترونية.

والجدير بالذكر أن هذه الدورة تقام سنويًّا، وهي من الدورات التخصصية التي يحرص فيها المركز على نشر ثقافة الإدارة الحديثة للوثائق والأرشيف للمؤسسات والأفراد المهتمين بالموضوع.