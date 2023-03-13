«صدى أرمينيا» في «العويس الثقافية» الأربعاء المقبل

المصدر: دبي ـ البيان

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تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الأربعاء المقبل في مسرح المؤسسة حفلاً فنياً كبيراً بعنوان «صدى أرمينيا» لفرقة بروف آرت دانس، حيث ستقدم الفرقة ألواناً من الموسيقى والرقصات الأرمينية التراثية والمعاصرة، وتنقل الفرقة من أرجاء أرمينيا نماذج للغناء الأصيل والاستعراضات الملونة وتقدمها في مؤسسة العويس الثقافية بدبي.

وتعد فرقة «بروف آرت دانس» واحدة من أشهر فرق الرقص في أرمينيا، أسسها ويديرها الفنان تيغران مينويان، الذي درس الرقص في كلية الثقافة بجامعة خاجادور أبوفيان، وعمل راقصاً محترفاً مع فرقة باريكاموتيون الدولية المشهورة للرقص في أرمينيا، وفي عام 2014 أسس استوديو بروف آرت دانس، والذي يضم حالياً أكثر من 100 عضو.

تتكون فرقة بروف آرت من 30 راقصاً محترفاً تخرجوا من الكلية وقدموا عروضاً على العديد من المسارح الدولية والمهرجانات في عدة دول، مثل أمريكا وروسيا وجورجيا وأوزبكستان وقطر وعمان وبلغاريا وتركيا، والإمارات العربية المتحدة. وفي عام 2019، منح الاتحاد الوطني لفن الرقص في أرمينيا الفريق دبلوماً من الدرجة الأولى بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس بروف آرت دانس.

يشتمل برنامج الحفل على رقصات ومعزوفات واستعراضات فلكلورية يصل عددها إلى 15 قطعة فنية هي من عمق الثقافة الأرمينية العريقة مثل: رقصة (فالس) ومعزوفة (سارناد) ورقصة (فاسبوراكان) وأغنية (الحياة والقتال) ورقصة (كوتشاري) وداهول (أرتساخ) ومعزوفة (كارافان) ورقصة (ألوان أرمينيا) وأغنية (وردة في الحديقة) ورقصة (كيندو) وأغنية (النسر) ورقصة (سايات نوفا) ورقصة (السيف) ورقصة (شالاخو) ورقصة (شوشي).

ويعد هذا الحفل تأكيداً لدور مؤسسة سلطان بن علي العويس في تعميم الثقافة الأصيلة وتعزيزاً لقيمتها في حياة الشعوب، وكانت المؤسسة قد قدمت طيلة السنوات السابقة الكثير من الأنشطة المشابهة من كوريا والصين وأندونيسيا وأمريكا فضلاً عن الأسابيع الثقافية العربية والعالمية التي كانت من أبرز العلامات الفارقة في المشهد الثقافي في الساحة الثقافية.