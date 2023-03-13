«جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ» تناقش القضايا الناشئة في مجال حق المؤلف

المصدر: الشارقة- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ في المؤتمر الإقليمي الأول للتوجهات القضائية الحديثة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في البيئتين التقليدية والرقمية، الذي تنظمه وزارة العدل المصرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، والذي انطلقت فعالياته في 5 مارس، واختتمت يوم 7 مارس الجاري، بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية.

وخلال المؤتمر الذي انعقد بنظام الجلسات النقاشية شاركت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، في جلسة بعنوان «القضايا الناشئة في مجال حق المؤلف: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية (صناعة النشر)»، أدارتها شيرين جريس، كبير مسؤولي إدارة البرامج بقطاع حق المؤلف والصناعات الإبداعية في «الويبو».

أهمية

وأكدت الشحي أهمية هذا المؤتمر، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، بوصفة منصة ثمينة لمناقشة تحديات العصر الماثلة أمام جهود الجهات والمنظمات المختصة الرامية إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للكتاب والناشرين وصناع المحتوى على المستوى الإقليمي، واستكشاف آفاق وسبل بناء منظومة متكاملة للتغلب على تلك التحديات، بما يسهم في تعزيز الابتكار والإبداع، وتشجيع الاستثمارات في المنطقة، ويفضي بالنتيجة إلى دعم الاقتصاد الإبداعي والثقافي والتنمية المستدامة للقطاع.

وألمحت الشحي إلى الدور المهم، الذي تلعبه المنظمات المختصة في حماية حقوق النسخ مثل «جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ» في إدارة عملية الإنتاج الإبداعي، وحفظ الحقوق المعرفية والمادية للمؤلفين والناشرين، وقالت: «نؤمن في الجمعية بأن حقوق النسخ تشكل عاملاً جوهرياً من عوامل التقدم والابتكار، لذا، نكرس جهودنا من أجل إنشاء إطار عمل مناسب، يخدم المؤلفين والناشرين على حد سواء، ويحقق التوازن الصحيح بين أصحاب حقوق النشر وبين مستخدمي إنتاجهم في دولة الإمارات».

رؤى قيمة

وقدمت الجلسة رؤى قيمة حول التحديات، التي تواجه مجال حق المؤلف في العصر الرقمي، وتأثير تلك التحديات على التنمية الوطنية، كما ناقشت شتى القضايا الناشئة في مجال حق المؤلف لا سيما فيما يتعلق بقطاع النشر، إضافة إلى التحديات التي تواجه صناعة النشر العربية، ودور القضاء في مكافحة القرصنة في العصر الرقمي، وإدارة الحقوق، وموضوعات أخرى ذات صلة بمحور الجلسة.

وإلى جانب الشحي جمعت الجلسة كلاً من: أمل عمار، مساعد وزير العدل المصري لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، ومحمد عفيفي، الكاتب وأستاذ التاريخ المعاصر في جامعة القاهرة بمصر، والدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وصمويل سانغوا، المدير الإقليمي للفدرالية الدولية لجمعيات المؤلفين والملحنين في أفريقيا.