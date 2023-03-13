مشاركة نوعية لـ«اتحاد الإمارات للجوجيتسو» في «بولونيا لكتاب الأطفال»

المصدر: أبوظبي- البيان

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شارك اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الدورة التاسعة من مؤتمر أبوظبي الدولي للترجمة، ضمن مشاركته في «معرض بولونيا لكتاب الأطفال 2023»، الذي انطلقت أعماله خلال مارس الجاري، ويعتبر إحدى أبرز المنصات العالمية الرائدة المتخصصة في كتب الأطفال.

ومثل الاتحاد في هذه الفعالية الدولية نورة الشمري مؤلفة سلسلة «حصن الإمارات» للأطفال والمستشار القانوني لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، حيث تعتبر الكاتبة والمؤلفة الإماراتية الوحيدة المشاركة، والممثلة للمرأة الإماراتية خلال فعاليات المؤتمر، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

وألقت الشمري كلمة في المؤتمر، تقدمت عبرها بالشكر إلى مركز أبوظبي للغة العربية، الذي أتاح لها المشاركة في هذه الفعالية المتميزة، ودعمه للمواهب المواطنة، حيث تسهم مثل هذه المبادرات في إلقاء الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية وإبداعاتها في مجال أدب الأطفال.

واستعرضت الشمري أمام الحاضرين تجربة سلسلة «حصن الإمارات» نموذجاً ملهماً للإنجازات، والتي تسلط الضوء على مجموعة من التحديات التي يواجهها الأطفال، وكيفية تجاوزها عبر التمسك بالقيم الإنسانية النبيلة وتعزيزها لبناء جيل سوي يضطلع بمسؤولياته، ويسهم في التنمية المجتمعية وصنع مستقبل الوطن، وذلك بالاستناد إلى ذات القيم التي ترتبط برياضة الجوجيتسو، والتي تعرف برياضة النبلاء.

وتطرقت الشمري في كلمتها إلى الدعم اللامحدود، الذي تحظى به المرأة في دولة الإمارات من القيادة الرشيدة، حتى أصبحت شريكاً أساسياً في مسيرة النجاحات التي تحققها الدولة في شتى المجالات.

وعن رحلتها مع التأليف وأدب الأطفال قالت الشمري: «دخلت عالم الطفولة من خلال بوابةِ رياضة محبوبة في بلادي تتمتع بقاعدة كبيرة من الأطفال، والذين يزيد عددهم على 120 ألفاً، وهي رياضة الجوجيتسو، والتي تحظى بشعبية جارفة داخل دولة الإمارات».

وأوضحت الشمري في كلمتها أن سلسلة «حصن الإمارات» ارتكزت بشكل أساسي على زرع القيم الإنسانية وربطها بالقيم الخاصة برياضة الجوجيتسو، ليكتسب اللاعبون القيم والأخلاق كما يتعلمون قواعد اللعبة، وقد وجهت هذه السلسلة إلى أطفال الإمارات والعالم جميعاً، ويتم ترجمتها الآن إلى لغات عدة، لتسليط الضوء على عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا الإنسانية المشتركة مع الشعوب الأخرى.