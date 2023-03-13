اللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية تعقد اجتماعها الأول لعام 2023

المصدر: أبوظبي – البيان

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عقدت اللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، اجتماعها الأول لعام 2023، برئاسة الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، وأعضاء اللجنة العلمية، التي تضم كلاً من: الدكتور بلال أورفه لي، والدكتور خليل الشيخ، والدكتور عبد الله الغذامي، والدكتور علي الكعبي، والدكتور فيتالي ناؤمكين، والدكتور محسن الموسوي، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، والدكتورة هنادا طه، والدكتورة وين- شين أويانغ. وشارك فيه سعيد الطنيجي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية.

بحث المجتمعون استراتيجية المركز للعام الجاري ومشاريعه، إلى جانب أهداف اللجنة العلمية ودورها، إلى جانب تسلّيطهم الضوء على إنجازات المركز عام 2022.

وأكّد الدكتور علي بن تميم أن اللجنة العلمية لمركز أبوظبي للغة العربية، تُقدم تصوّرات ورؤى مبتكرة، تدعم وترتقي برؤية المركز في تمكين اللغة العربية في المجالات الثقافية والإبداعية والتعليمية، ودعم جهود الحفاظ عليها.

وقال:«خلال اجتماعها الأول، استندت اللجنة العلمية، التي تضم قامات أكاديمية وأدبية ومعرفيه مرموقة، على نجاحات المركز خلال عام 2022، والتي تحقّقت بفضل الجهود الدؤوبة لفريق عمل المركز وأعضاء اللجنة العلمية. وكلنا ثقه بأن ما أسفر عنه اجتماع اليوم سيدفع المركز قدماً نحو المزيد من ابتكار البرامج التي ستقودنا حتماً نحو المزيد من النجاحات والإنجازات».

واستعرض الاجتماع العديد من المحاور، أبرزها اختصاصات اللجنة وأهدافها، وأهم إنجازات المركز خلال عامي 2021 و 2022. كما تطرّق الاجتماع لخطّة تنفيذ المشاريع المقبلة، من ضمنها، تنظيم الدورة الـ 32 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يقام خلال الفترة من 22 إلى 28 مايو 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الدولي الثاني للنشر والصناعات الإبداعية، والذي سيقام في 21 مايو 2023، والنسخة التاسعة من مؤتمر أبوظبي للترجمة، الذي سيعقد على هامش مشاركة المركز في معرض بولونيا للكتاب 2023.