سلطان القاسمي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء الهيئة العربية للمسرح

المصدر: وام

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح ، قراراً بتشكيل مجلس الأمناء الموسع للهيئة العربية للمسرح .

و بحسب القرار يتكون مجلس الأمناء من 19 عضواً وهم وفق التسلسل الأبجدي: الدكتور جبار جودي -العراق ، الدكتور حبيب غلوم -الإمارات، الدكتور حسن رشيد - قطر ، الأستاذ خالد جلال - مصر ، الأستاذ رفيق علي أحمد - لبنان، الدكتور سامي الجمعان - السعودية ، الدكتور سعد يوسف - السودان ، الدكتور سعيد السيابي - عُمان، الأستاذ عبد الفتاح سوليه -موريتانيا،الدكتور عجاج سليم - سوريا، الدكتور عز الدين بونيت - المغرب ، الأستاذ علي الفلّاح - ليبيا، الأستاذ فتحي عبد الرحمن - فلسطين، الدكتور معز المرابط - تونس ، الأستاذ محمد المنصور - الكويت ، الدكتور محمد بو كراس - الجزائر،الأستاذ هايل المذابي - اليمن ، الأستاذ هزاع البراري - الأردن.