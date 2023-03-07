«سفراء زايد» و«غبشة الإماراتية» تكرمان 4 مثقفين عرب في ألمانيا

المصدر: الفجيرة ـــ البيان

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كرمت مبادرة «سفراء زايد» الدولية بالتعاون مع مؤسسة غبشة الإماراتية، أمس، أربعة مثقفين وفنانين عرب بدرع «الاستدامة الثقافية 2023»، تقديراً لجهودهم المستمرة في تعزيز الثقافة العربية بألمانيا، ودورهم البارز في دعم ورعاية المواهب في بلاد المهجر.

جاء ذلك عقب الأمسية الثقافية التي أقامها منتدى الطعان الثقافي بالتعاون مع «منصة إبداع من ألمانيا» تحت شعار «الثقافة تجمعنا» بمقر المنتدى في بيت المواطن بمدينة كولن الألمانية والتي استضافت الخبير الثقافي الإماراتي خالد الظنحاني الرئيس التنفيذي لمبادرة «سفراء زايد»، رئيس مؤسسة غبشة، بحضور الفنان أزل يحيى إدريس والمخرج المسرحي سهم الغبان وعدد من الشخصيات الأدبية، الفنية والاجتماعية العربية في ألمانيا.

شمل التكريم الذي جاء ضمن استراتيجية مؤسسة غبشة في دعم الإبداع العربي والاحتفاء برواد الثقافة العربية، كلاً من الناشط الثقافي المهندس هيثم الطعان، الفنان المهندس فراس الأحمدي، المخرج السينمائي نوزاد شيخاني، والموسيقار باسم هوار.

بدأت الأمسية بكلمة لرئيس منتدى الطعان الثقافي هيثم الطعان، تحدث فيها عن البرامج الثقافية والاجتماعية المتنوعة التي ينظمها المنتدى في مدينة كولن على مدار العام. ثمّ تطرّق المهندس فراس الأحمدي مؤسس ومدير منصة إبداع إلى الحديث عن منجزات المنصة وأهدافها كحاضنة لأصالة الإبداع والتميز الثقافي العربي في ألمانيا.

وفي الختام أضاء خالد الظنحاني على تجربته الأدبية، الثقافية والإنسانية، وقال: «إنّ الإمارات دولة رائدة في التنمية الثقافية وبناء الإنسان، وستواصل دورها في دعم المبدعين وتكريمهم ونشر وتعزيز ثقافة الإبداع في مختلف القطاعات، وذلك ما يجعلها الدولة الأكثر تكريماً واعترافاً بالثقافة والفنون والإبداع».

ويهدف مشروع الظنحاني الثقافي الدولي إلى إبراز الوجه الحضاري لدولة الإمارات، والتعريف بالواقع الثقافي الإماراتي لدى شعوب العالم وتعزيز التواصل مع الثقافات الأخرى، فضلاً عن ترسيخ التعاون مع المثقفين العرب في بلاد المهجر.