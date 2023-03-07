علي بن تميم: سجل المرأة الإماراتية حافل بالعطاء

المصدر: أبوظبي- البيان

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أكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية أن سجل المرأة الإماراتية حافل بالعطاء، وقال بمناسبة يوم المرأة العالمي: «نؤكّد مساندتنا ودعمنا اللامحدود للمرأة لتعزيز دورها في صناعة مستقبل أفضل ونحن في مركز أبوظبي للغة العربية نواصل السعي لتمكين المرأة في مسيرة تطوّر المركز وتحقيق أهدافه الإستراتيجية للنهوض بمكانة اللغة العربية».

وأضاف:«نفخر بالنهج الذي أرسته الإمارات بتمكين المرأة وجعل مشاركتها الكاملة والفعّالة مبدأ راسخاً في كل نواحي المجتمع ونعتزّ بالسجل الحافل بالعطاء الذي قدّمته المرأة وبجهودها ودورها الفعّال، ونعبّر عن تقديرنا لما حقّقته من إنجازات برؤية ودعم منقطعة النظير من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية»أم الإمارات«وما قدّمته من إبداعات في الإمارات والعالم..وكل عام ونساء العالم بألف خير».