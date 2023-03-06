انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان مترو دبي للموسيقى بمشاركة نخبة من الموسيقيين

المصدر: البيان

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انطلقت في دبي اليوم (الاثنين) أعمال الدورة الثالثة من مهرجان مترو دبي للموسيقى، بتنظيم براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، وبمشاركة نخبة من الموسيقيين المبدعين من الإمارات وحول العالم، الذين تفردوا بأسلوبهم في العزف لتقديم عروض بالغة التميز، حيث تأتي هذه الدورة امتداداً للنجاح الذي حققه الحدث الفني والإبداعي منذ انطلاقه كأول حدث فني من نوعه على مستوى المنطقة.

ويأتي المهرجان ضمن حملة #وجهاتدبي التي أطلقها براند دبي الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي تزامناً مع #موسمدبي_الفني، الذي يضم أجندة مكثفة من الفعاليات الثقافية والفنية ويشمل عدداً كبيراً من المبدعين من داخل دولة الإمارات ومناطق مختلفة حول العالم.

وقالت أمينة طاهر تنفيذي أول تسويق-براند دبي "إن انطلاق مهرجان مترو دبي للموسيقى 2023 بنسخته الثالثة في يومه الأول يؤكد حرص "براند دبي" على الاحتفاء بالأعمال الإبداعية الفنية ولاسيما الإبداعات الموسيقية المميزة التي تقدمها نخبة من المواهب المحلية والعالمية، تأكيداً على مكانة دبي كحاضنة للإبداع ومقصد للمبدعين والمواهب المتميزة من كافة أنحاء العالم.

وأشارت أمينة إلى أن المهرجان أصبح وجهة للمبدعين والمواهب الموسيقية الإماراتية والعالمية من شرق العالم وغربه لتقديم إسهامات إبداعية فريدة لعشرات الالاف من مستخدمي مترو دبي، مؤكدة أن "براند دبي" ستواصل العمل مع الشركاء لتأكيد مكانة دبي عاصمة للإبداع والمبدعين وحاضنة للمواهب الفنية المتميزة من كافة أنحاء العالم، وبما يسهم في تعزيز مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

ومع انطلاق مهرجان مترو دبي للموسيقى حوّل 20 عازفاً من دولة الإمارات ومن حول العالم خمسة محطات رئيسية من محطات المترو إلى ساحات إبداعية بما يقدمونه من عروض موسيقية على قدر كبير من التفرد، وهو ما أهلهم للمشاركة في الحدث الذي تستمر أعماله حتى 12 مارس الجاري، مع حرص اللجنة المنظمة على اختيار أكثر المواهب التي لاقت عروضها الموسيقية الحية قدراً كبيراً من الحفاوة من قبل الجمهور الذي يستمتع بعروضهم في الأماكن المفتوحة.

وأبدع العازفون خلال اليوم الأول للمهرجان مع تقديمهم مقطوعات جذابة استخدموا فيها أدوات موسيقية طوروها بأسلوب يضمن لهم التفرد، حيث استقطبت عروض اليوم الأول اهتمام الجمهور الذي التف حول الفنانين، للاستمتاع بما يقدمونه من شكل فني مبدع هدفه تقريب فن الموسيقى إلى الجمهور وتحفيزهم على الاستمتاع به كأحد الفنون المساهمة في الارتقاء بالحس الإبداعي لدى أفراد المجتمع.

ويمكن متابعة عروض المهرجان المُقدمة يومياً بالمجان في محطات مترو دبي: الاتحاد، مول الإمارات، برجمان، مركز دبي المالي، وشوبا العقارية، خلال الفترة الممتدة من الساعة 4 عصراً وحتى العاشرة مساءً يومياً وحتى ختام المهرجان يوم الأحد 12 مارس الجاري، كما يمكن الاطلاع على الجدول اليومي للعروض عبر الرابط:

https://branddubai.ae/pdf/DMMF_2023_Schedules.pdf