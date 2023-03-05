حسين الجسمي.. ثلاث حفلات ساهرة في دار الأوبرا السلطانية مسقط

المصدر: مسقط – البيان

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أحيا الفنان الإماراتي حسين الجسمي «جبل الأغنية العربية» ثلاث ليالٍ غنائية في دار الأوبرا السلطانية مسقط، شهدت تفاعلاً كبيراً مع الفقرات الغنائية المتنوعة مع المجموعة الكبيرة من المواويل والأغاني المختلفة الألوان الغنائية الخليجية والعربية، حيث مزج الجسمي في اختياراته على مدار الليالي الثلاث بين القديم والجديد.

وكانت دار الأوبرا السلطانية مسقط قد أعلنت عن إضافة ليلة ثالثة بناءً على طلب الجمهور في سلطنة عُمان.

وأعرب حسين الجسمي عن محبته الكبيرة للجمهور العماني، وقال: «محبتكم كبيرة في قلوبنا ونفرح ونحن معكم دائماً، أنتم الأهل والأحبة والجيران، الجمهور العماني (عظم رقبة) ومكانه القلب»، وأعرب عن معزته وفخره بصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق - أعزه الله- قائد مسيرة النهضة الحديثة وعلى كل ما يقدمه من أجل هذا الوطن الغالي.

وحملت الحفلات الثلاث شعار «كاملة العدد»، شهدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور العُماني عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي «تريند»، حيث تهافت الجمهور على الحفلة الإضافية من وقت الإعلان عنها مباشرة وبيعت تذاكرها خلال ساعات قليلة من فتح حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا السلطانية مسقط.

هذا وقام نصر بن حمود الكندي نائب رئيس مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية مسقط والسيد كامل بن فهد بن محمود آل سعيد، عضو مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية مسقط،، وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الدار، بتكريم حسين الجسمي عن مشاركته في إحياء الحفلات الغنائية الثلاث الناجحة بامتياز من جميع المواصفات.

كما اطلع الجسمي خلال زيارته على الثراء المعماري الذي تتميز به دار الأوبرا السلطانية مسقط، والتي صممت لتتناسب مع آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في مجال المسرح والصوت والإضاءة، كما اطلع على معرض الفنون الموسيقية والمكتبة الموسيقية بدار الفنون الموسيقية.