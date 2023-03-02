صدور عدد جديد من مجلة «المسرح»

المصدر: الشارقة ــ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

صدر أخيراً العدد «42» من مجلة المسرح الشهرية (مارس) التي تصدرها دائرة الثقافة بالشارقة، وقد حوى مجموعة من القراءات والحوارات والتقارير والمتابعات المواكبة للأحداث المسرحية في الشارقة والوطن العربي.

في باب «مدخل» سلطت المجلة الضوء على الاستعدادات الجارية لاستقبال الدورة «32» من أيام الشارقة المسرحية، واستطلعت مجموعة من المخرجين المشاركين في الموعد الجديد للتظاهرة، عن أعمالهم وآمالهم.

ورصد «بقعة ضوء» جانباً من يوميات مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي، الذي اختتم أخيراً، وشهد مشاركة ستة عروض مسرحية من دول الخليج العربي.

وفي «رؤى» كتب حامد محضاوي عن إمكانات التجديد في الاشتغال على سينوغرافيا العروض العربية، وحكى مفلح العدوان تجربته في الانتقال من كتابة الشعر والراوية إلى النص المسرحي.

وضم «قراءات» مجموعة من المقالات حول عروض مسرحية قدمت أخيراً، وتقدم حالياً في بعض البلدان العربية، وتناول باسم صادق مسرحية «عيلة اتعمل لها بلوك» أحدث أعمال المصري محمد صبحي، وكتبت سعيدة شريف عن «قاسم والضاوية» للمخرج المغربي ياسين أحجام، وتطرق رضا عطية إلى العرض الأدائي «حتشبسوت» للمخرجة المصرية كريمة بدير، وقدم شريف الشافعي قراءة تحليلية لعرض «حلم جميل» للمخرج المصري إسلام إمام، بينما كتب أحمد السبياع عن «الممر» للمخرج المغربي محمود شهدي، وكتبت آنا عكاش عن «قصة من الشرق» للمخرج العراقي رعد خلف، وكتب محمود الحلواني عن «يا شيخ سلامة» للمخرج المصري محمد الدسوقي.

حوار وأسفار

وفي «حوار» تحدث المخرج الأمريكي ريتشارد شيكنر إلى إبراهيم الحسيني عن منهجه الإبداعي ودراساته حول الأداء، والمجلة التي يصدرها، ودور المسرح في عالم اليوم.

وكتب رابح هوادف في «صروح» عن تاريخ وجماليات «مسرح وهران» في الجزائر، وفي «أسفار» سرد حسن يوسفي رحلته إلى فرنسا وفضاءاتها المسرحية، لاسيما في مدينة باريس.

وفي «مطالعات» قرأ أحمد نظيف كتاباً صدر حديثاً عن منشورات جامعة أفينيون، بعنوان «المسرح في العصر الرقمي.. مقاربات ومفارقات»، للمحررتين مادلينا غونزاليس وهيلين لانداو، وكتبت آلاء حسانين عن مسرحية «وصول الآلهة» للكاتب الإسباني أنطونيو بويرو باييخو.

وحفل باب «متابعات» بمجموعة من الحوارات والتغطيات والتقارير، إذ حاور نورالدين الطيب الباحث التونسي محمد المي حول كتابه «موليير في المسرح التونسي»، وحاور عثمان حسن الفنان الإماراتي عبدالله صالح حول رحلته من الموسيقى إلى المسرح، كما نشرت المجلة مقابلة مع الممثلة جليلة التلمسي بمناسبة نيلها جائزة أفضل أداء تمثيلي في الدورة الماضية من أيام قرطاج المسرحية.

كذلك تضمن الباب تقريراً حول المشروع المسرحي الاجتماعي الذي بادر بتأسيسه في لبنان الفنان قاسم إسطنبولي، والعديد من المواد الأخرى.