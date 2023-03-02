برامج وفعاليات نوعية لهيئات ومؤسسات الدولة في «شهر القراءة الوطني» 2023

المصدر: أبوظبي، دبي، الشارقة - البيان

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فعاليات وبرامج نوعية تنظمها وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة في شهر القراءة الوطني، لتعزيز ورفد رؤى الدولة في هذه المبادرة الفكرية النوعية. وفي هذا السياق، أطلقت جامعة الإمارات العربية المتحدة حزمة من الأنشطة والفعاليات احتفاءً بـ«شهر القراءة الوطني 2023»، الذي ينطلق خلال شهر مارس من كل عام تأكيداً على أن الجامعة تعتبر من أهم الصروح التعليمية الضخمة التي تهتم ببناء العقول، والعمل على زيادة الارتباط بالقراءة، من أجل بناء جيل قارئ متسلّح بالعلم والمعرفة. ووضعت اللجنة العليا المنظمة للفعاليات في الجامعة برنامجاً يتضمن قرابة 50 فعالية بمشاركة مختلف الكليات والأقسام.

وأكد الدكتور حسن النابودة، عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، حرص جامعة الإمارات على أن تشارك في شهر القراءة الوطني، وقال: «لا شك أن الاحتفاء بشهر القراءة يؤكد أن جامعة الإمارات ماضية بخطى ثابتة وعزيمة قوية في ترسيخ الأهداف التي انطلق من أجلها شهر القراءة منذ مارس 2016». وأضاف: تأتي هذه الفعاليات والأنشطة إيماناً من الجامعة بأهمية دعم ثقافة القراءة، لتكون جزءاً رئيساً من حياتنا اليومية ونبراساً للأفكار المبدعة والكلمة البناءة».

وأوضح أن هذه الفعاليات والأنشطة التي خططت لها الجامعة وتنفذها تحت شعار «الإمارات تقرأ»، تأتي في إطار رعاية ودعم وتوجيهات معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، حيث أولى معاليه اهتماماً كبيراً لتفعيل الأنشطة اللاصفّية بشكل عام، والفكرية والأدبية والفنية بشكل خاص، وانعكس ذلك على ما شهدته مكتبة الجامعة من تحديث وتطوير في كل مرافقها وبرامجها، التي تؤدي دوراً مهماً للباحثين والدارسين والقراء.

وقال النابودة: «إن جامعة الإمارات، إضافة إلى أدوارها العلمية والفكرية والبحثية، تسعى إلى صقل ثقافة أبنائنا الطلبة بالقراءة لكي تتوسع آفاقهم المعرفية، وتحقيق التنمية المستدامة، وهذا ما يجعلنا مستعدين للانخراط الإيجابي في متغيرات المستقبل ومواكبة مسيرة البناء والتنمية بكفاءة واقتدار».

وبدأت الفعاليات عبر ندوة حوارية نظمتها كلية التربية تحت عنوان «المعلمون والقادة - قُرّاء مدى الحياة»، بحضور نواب مدير الجامعة وعدد من عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلبة، حيث تحدثت الدكتورة هالة حويرص، عميد كلية التربية بالإنابة، عن أهمية شهر القراءة، ودور كلية التربية في إثراء الفعاليات بأنشطة نوعية، فيما انطلقت في رحاب مكتبة الجامعة فعاليات القراءة، التي تضمّنت عدداً من اللقاءات الحوارية والفكرية في شتى أصناف المعرفة بمشاركة كتّاب وأدباء وفنانين، وتنظيم جلسات المقهى الأدبي، الذي يسلط الضوء على جوانب مختلفة من القراءات والمواهب الإبداعية الفكرية والثقافية والفنية. وقدمت مريم النيادي، مدير مكتبة جامعة الإمارات، عرضاً حول أنشطة وفعاليات ودور مكتبة الجامعة خلال شهر القراءة.

حديقة أم الإمارات

كما تستضيف حديقة أم الإمارات سلسلة من الأنشطة والفعاليات احتفاءً بشهر القراءة وعيد الأم، حيث ستقدم لزوارها، وخاصة الأمهات وعشاق القراءة، أنشطة ترفيهية متنوعة وهدايا مميزة وجلسات يوغا مجانية، وفرصة الاستمتاع بقراءات خاصة. وسيشهد «سوق الحديقة» يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، وحتى 11 مارس 2023، تنظيم برامج ركن مخصص للكتب المفيدة باللغتين العربية والإنجليزية، لينهل منها الضيوف، واستضافة جلسات الحكواتي التراثية، وورش عمل الخط العربي، والعديد من أنشطة القراءة والفعاليات الترفيهية المناسبة لجميع أفراد العائلة. ويعد «سوق الحديقة» الوجهة المثالية في حديقة أم الإمارات لعشاق القراءة الباحثين عن اكتشاف كل ما هو جديد في أحضان الطبيعة بصحبة الأهل والأصدقاء.

وأعدت حديقة أم الإمارات لضيوفها يومي 3 و 4 مارس، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، مجموعة من الأنشطة الممتعة، مثل جلسات سرد القصص، وورش العمل التفاعلية، وجلسات الموسيقى، والخط العربي، والكتب، وغيرها الكثير.

وكذا، ستخصص عطلة نهاية الأسبوع الثالثة والأخيرة في «سوق الحديقة»، والتي تصادف 17 و18 مارس، للاحتفال بعيد الأم، حيث أعدت حديقة أم الإمارات لضيوفها باقة متنوعة من الأنشطة المميزة، التي ستجعل من يوم الأم مناسبة خاصة ستتذكرها الأمهات، بما فيها من عروض ترفيهية، وهدايا، وجلسات يوغا مجانية لأكثر من 100 أم، لتكريم الأمهات لدورهن البارز في مسيرة بناء الأسرة والمجتمع.