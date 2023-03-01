إصدار خاص لكتاب تذكاري يحتفي بإكسبو 2020 دبي

المصدر: وام

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أُطلق اليوم بالتعاون مع دار أسولين للنشر إصدار محدود لكتاب "The Definitive Edition" التذكاري الذي يقدم نظرة شاملة عن إكسبو 2020 دبي ضمن موسوعة الكتب التي توثق رحلة الحدث الدولي الاستثنائية، وذلك بالتزامن مع مرور عام على انتهاء إكسبو 2020 دبي، ومع استمرار رحلة إرث الحدث الدولي المتجسد في مدينة إكسبو دبي.

وتعاون إكسبو 2020 دبي مع دار النشر العالمية أسولين لإطلاق سلسلة مؤلفة من تسعة كتب، اثنان منها باللغة العربية، تغوص في تفاصيل حكاية إكسبو 2020 دبي وأهدافه وموضوعاته وأجنحة الموضوعات والهندسة المعمارية والإرث، والتأثير الذي أحدثه، كونه أول إكسبو دولي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وتم طباعة 900 نسخة فقط من الإصدار الخاص، وسيتوافر في المؤسسات العامة الرئيسة في دولة الإمارات، بما في ذلك الأرشيف والمكتبة الوطنية ومكتبة محمد بن راشد، وسيكون متاحاً للاقتناء في مكتبة "كينوكونيا"، ومنافذ البيع في مدينة إكسبو دبي وعلى www.assouline.com، كما سيعرض في متحف إكسبو 2020 دبي الذي سيتم افتتاحه قريباً.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، إن هذه المجموعة تعد تكريماً لرؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ونهجها في الانفتاح والتعددية والتعاون والعمل المشترك نحو الإنجاز، ويمثل المجلد الأخير في هذه المجموعة الخاصة سجلاً فريداً يوثق رحلة إكسبو 2020 دبي ونجاحاته وإرثه الراسخ. وستكون إضافة قيمة تثري المكتبات والمجموعات العامة والخاصة.

ويتميز الإصدار الخاص بالتصوير الفوتوغرافي الاحترافي والإخراج الفني المتميز، وهو يجسد روح إكسبو 2020 دبي، ويحتفي برحلة هذا الحدث التاريخي الذي ساعد في تشكيل أُسرة عالمية كان لها أثر إيجابي امتد إلى كل أنحاء العالم.