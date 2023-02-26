نادي الكلمة في لندن يستضيف الشاعرة الإماراتية فاطمة الحاج

المصدر: دبي ـــ البيان

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يستضيف نادي الكلمة في المملكة المتحدة (لندن) الشاعرة الإماراتية المعروفة الدكتورة فاطمة الحاج «فتاة دبي» في أمسية شعرية «الشعر النبطي» لقراءة مجموعة من قصائدها مع تقديم عن التجربة الشعرية النسائية في الإمارات.

ستقام الأمسية 18 مارس المقبل في ديوان الشذر الثقافي بلندن، وبحضور ثقافي عربي وأجنبي ودبلوماسي من شاعرات المهجر، حيث من المؤمل أن تقام للشاعرة «فتاة دبي» أمسية تليق بتجربتها الشعرية الغنية خاصة، وبالشعر النبطي النسوي الإماراتي عموماً.

والشاعرة «فتاة دبي» التي برزت في فترة الثمانينيات، ولها بصمة في الإبداع الشعري، تدل على عمق التجربة الشعرية التي تبوح كثيراً حباً بتراث الإمارات وعاداتها وتقاليدها، واستطاعت أن تقدمها للساحة الشعرية باسمها المستعار، تحتوي على مضامين شعرية متنوعة، وتبرز معاني كثيرة من التراث والتقاليد التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز.

والشاعرة فاطمة الحاج عبدالله محمد الحبروش دكتورة وأديبة وشاعرة تشغل منصب عضو رابطة أديبات الإمارات.

وشاركت الحاج في العديد من التظاهرات الأدبية والمهرجانات الشعرية في الإمارات وخارجها، وهي نموذج للمرأة الإماراتية والعربية، فهي شاعرة مبدعة تأسرنا كلماتها من أول بيت في الديوان إلى آخر بيت.