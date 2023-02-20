تحضيرات نوعية لإطلاق «إذاعة صوت الهمم من دبي»

المصدر: دبي ــ البيان

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استكمالاً لما بدأته «الياسري للإنتاج الفني» بمشروع تأسيس قناة تلفزيونية وقناة إذاعية «راديو» ومعهد تدريب إعلامي وفني مخصصة لأصحاب الهمم، أكد المنتج والمخرج صلاح الياسري رئيس مجلس الإدارة أن الإذاعة ستنطلق من خلال اسم «إذاعة صوت الهمم من دبي»، عبر الإنترنت، وستحمل شعار: «كلماتك ولغتك وحديثك هو جواز سفر مرورك الأول إلى قلوب الآخرين، تكلم فأنا أحتاج سماع صوتك حتى أراك».

وأوضح الياسري الذي يتخذ من مدينة دبي للإعلام مقراً لشركته إنهاء العديد من تحضيرات الانطلاقة الفعلية للقناة الإذاعية والتلفزيونية ومعهد التدريب، ضمن جهود ومشاركة مجموعة من أصحاب الهمم، والذين كان لهم دور كبير في هذا المشروع الذي يخصهم، والذي سيعود عليهم باكتساب الخبرة والممارسة في إدارة البرامج والقنوات بشكل عام، ستسهم في إبراز إمكانياتهم الهائلة وطرحها أمام الجمهور بكل ثقة.

وكشف صلاح الياسري أن القنوات التلفزيونية والإذاعية سيتم بثها من خلال الإنترنت في البداية، وستظهر برامج ترفيهية واجتماعية ودرامية أو كرتونية متنوعة بشكل حديث ومتطور يتماشى مع الرؤية المستقبلية لهذا البلد المفعم بالإنسانية والنجاح، وهناك خطة وضعت للبدء بعملية البث يوم 18 أبريل 2024، وهو اليوم الذي أعلن به صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إطلاق مسمى «أصحاب الهمم».

وأشار الياسري إلى أنه سيتم في وقت لاحق اتصالات مكثفة مع جميع المراكز والمدارس المتخصصة في رعاية أصحاب الهمم إلى جانب عدد من الجهات الرسمية المتخصصة. وتابع: «رؤيتنا للوصول إلى أفضل ما يمكن تقديمه في عالم التلفزة والإذاعة، حيث وضعنا خطة لاستقطاب المؤهلين من أصحاب الهمم لهذا النوع من العمل والدراسة والتدريب والتأهيل. وأضاف: «الحمد لله نحن متفائلون في إمكانيات أصحاب الهمم بعد أن اطلعنا على أعمالهم وجهودهم أثناء العملية التعليمية في مراكزهم ومدارسهم والجامعات، حيث إن دمجهم في شتى مناحي الحياة، ومنحهم الحق والإمكانية في العيش المستقل على قدم المساواة مع الآخرين».